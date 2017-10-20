Курск встретит кубок чемпионата мира лазерным шоу

20 октября кубок ЧМ-2018 будет выставлен в Курске.– 20 октября в 11:00 часов в спортивно-концертном комплексе (ул. Энгельса д. 140Б) состоится открытие пребывания кубка в Курске. В программе – лазерное шоу, концертная программа, – сообщается на сайте муниципального образования.Для зрителей вход будет свободным. 21 и 22 октября кубок будет выставлен в торговом комплексе "МегаГРИНН" и с ним сможет сфотографироваться любой желающий.