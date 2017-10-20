Владислав Радимов: уже никогда не буду тренером, не дано – значит, не дано

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
05:38
Соломон Кверквелия: было предложение выступать за сборную России, но изначально понимал, что должен играть за Грузию (4)
Соломон Кверквелия: было предложение выступать за сборную России, но изначально понимал, что должен играть за Грузию (4)
02:23
Михаил Гершкович: "Зенит" займёт первое место в группе и будет нацелен на победу в Лиге Европы (2)
Михаил Гершкович: "Зенит" займёт первое место в группе и будет нацелен на победу в Лиге Европы (2)
00:07
Если бы не Гильерме... (6)
Если бы не Гильерме... (6)
Вчера, 23:56
"Локомотив" в гостях сыграл вничью с "Шерифом" (15)
"Локомотив" в гостях сыграл вничью с "Шерифом" (15)
Вчера, 23:56
Василий Уткин: если Гинер сможет выручить с продажи Головина 20 млн евро, это будет круто! (3)
Василий Уткин: если Гинер сможет выручить с продажи Головина 20 млн евро, это будет круто! (3)
Вчера, 23:32
Доменико Кришито: отличное шоу сегодня. Браво, Ригони (1)
Доменико Кришито: отличное шоу сегодня. Браво, Ригони (1)
Вчера, 23:12
Тренер "Русенборга": российский футбол очень сильно изменился, вы должны радоваться этому (3)
Тренер "Русенборга": российский футбол очень сильно изменился, вы должны радоваться этому (3)
Вчера, 23:00
Константин Лепехин: чисто с человеческой точки зрения, я хотел бы видеть в составе "Зенита" россиян (7)
Константин Лепехин: чисто с человеческой точки зрения, я хотел бы видеть в составе "Зенита" россиян (7)
Вчера, 22:50
Эмилиано Ригони: нужно снова сфотографироваться с Месси, чтобы оформить хет-трик в матче с ЦСКА (12)
Эмилиано Ригони: нужно снова сфотографироваться с Месси, чтобы оформить хет-трик в матче с ЦСКА (12)
Вчера, 22:27
Александр Ерохин: я бы не сказал, что мы где-то расслабились. Просто "Русенборг" тоже хорошая команда (3)
Александр Ерохин: я бы не сказал, что мы где-то расслабились. Просто "Русенборг" тоже хорошая команда (3)
Вчера, 22:07
"Арсенал" одолел "Црвену Звезду"
"Арсенал" одолел "Црвену Звезду"
Вчера, 22:05
На матче "Зенит" - "Русенборг" присутствовали 46 тысяч зрителей (5)
На матче "Зенит" - "Русенборг" присутствовали 46 тысяч зрителей (5)
Вчера, 21:58
Три гола Ригони - и весь "Зенит" доволен (2)
Три гола Ригони - и весь "Зенит" доволен (2)
Вчера, 21:54
"БАТЭ" одержал победу над "Кельном" (1)
"БАТЭ" одержал победу над "Кельном" (1)
Вчера, 21:50
"Зенит" уверенно обыграл "Русенборг", Ригони оформил хет-трик (65)
"Зенит" уверенно обыграл "Русенборг", Ригони оформил хет-трик (65)
Владислав Радимов: уже никогда не буду тренером, не дано – значит, не дано
Бывший главный тренер "Зенита-2", а ныне координатор футбольных команд сине-бело-голубых Владислав Радимов объявил о завершении тренерской карьеры.
- Поработать главным тренером в премьер-лиге – это мечта? Или ближайшая цель?
– Я реалист. Учитывая нынешний простой и не самый удачный отрезок в "Зените-2", мне сложно рассчитывать на предложения из премьер-лиги. Больше скажу – думаю, я уже никогда не буду тренером.
– Но почему?!
– Не дано – значит, не дано.
– Стоп. С чего вы взяли, что вам "не дано"?
– Я же не справился. Не решил поставленных задач. В общем-то правильно меня убрали из "Зенита-2" и поставили другого человека.
– "Не справился" и "не дано" – разные вещи.
– Возможно, я чересчур самокритичен. Ребята, поймите, я не заигрываю с вами. Говорю, как есть. Честно, тренером себя больше не вижу.
– Может, не стоит зарекаться? Нам кажется, еще минимум один шанс вы заслужили.
– В данный момент мне этого совершенно не хочется.
– Но допускаете, что однажды все изменится?
– Пока – не допускаю! Да, были локальные успехи, где-то дома стоит приз лучшему тренеру месяца ФНЛ… Но сейчас все это отошло на второй план. За последнее время было слишком много потрясений и потерь, которые принял близко к сердцу. Когда видишь, что люди уходят в расцвете сил, начинаешь понимать, что надо дорожить каждым днем. В жизни есть вещи поважнее футбола, - цитирует Радимова "СЭ".
- Поработать главным тренером в премьер-лиге – это мечта? Или ближайшая цель?
– Я реалист. Учитывая нынешний простой и не самый удачный отрезок в "Зените-2", мне сложно рассчитывать на предложения из премьер-лиги. Больше скажу – думаю, я уже никогда не буду тренером.
– Но почему?!
– Не дано – значит, не дано.
– Стоп. С чего вы взяли, что вам "не дано"?
– Я же не справился. Не решил поставленных задач. В общем-то правильно меня убрали из "Зенита-2" и поставили другого человека.
– "Не справился" и "не дано" – разные вещи.
– Возможно, я чересчур самокритичен. Ребята, поймите, я не заигрываю с вами. Говорю, как есть. Честно, тренером себя больше не вижу.
– Может, не стоит зарекаться? Нам кажется, еще минимум один шанс вы заслужили.
– В данный момент мне этого совершенно не хочется.
– Но допускаете, что однажды все изменится?
– Пока – не допускаю! Да, были локальные успехи, где-то дома стоит приз лучшему тренеру месяца ФНЛ… Но сейчас все это отошло на второй план. За последнее время было слишком много потрясений и потерь, которые принял близко к сердцу. Когда видишь, что люди уходят в расцвете сил, начинаешь понимать, что надо дорожить каждым днем. В жизни есть вещи поважнее футбола, - цитирует Радимова "СЭ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.