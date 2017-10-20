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Владислав Радимов: уже никогда не буду тренером, не дано – значит, не дано

Бывший главный тренер "Зенита-2", а ныне координатор футбольных команд сине-бело-голубых Владислав Радимов объявил о завершении тренерской карьеры.

- Поработать главным тренером в премьер-лиге – это мечта? Или ближайшая цель?

– Я реалист. Учитывая нынешний простой и не самый удачный отрезок в "Зените-2", мне сложно рассчитывать на предложения из премьер-лиги. Больше скажу – думаю, я уже никогда не буду тренером.

– Но почему?!

– Не дано – значит, не дано.

– Стоп. С чего вы взяли, что вам "не дано"?

– Я же не справился. Не решил поставленных задач. В общем-то правильно меня убрали из "Зенита-2" и поставили другого человека.

– "Не справился" и "не дано" – разные вещи.

– Возможно, я чересчур самокритичен. Ребята, поймите, я не заигрываю с вами. Говорю, как есть. Честно, тренером себя больше не вижу.

– Может, не стоит зарекаться? Нам кажется, еще минимум один шанс вы заслужили.

– В данный момент мне этого совершенно не хочется.

– Но допускаете, что однажды все изменится?

– Пока – не допускаю! Да, были локальные успехи, где-то дома стоит приз лучшему тренеру месяца ФНЛ… Но сейчас все это отошло на второй план. За последнее время было слишком много потрясений и потерь, которые принял близко к сердцу. Когда видишь, что люди уходят в расцвете сил, начинаешь понимать, что надо дорожить каждым днем. В жизни есть вещи поважнее футбола, - цитирует Радимова "СЭ".
Теги: Радимов Зенит-2
Сегодня, 08:52
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(3)
№2 Написал: safonas (Сегодня, 09:32) #
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online

тренером нужно пахать круглые сутки 365 дней в году


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: язва (Сегодня, 09:02) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Был быдло игроком и кому нужен из игроков быдло-гопник "физрук"?


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shiga, забанненый викдо за правду о черве и берущих у него с расстегнутой ширинкой вью.
Регистрация: 25.09.2016
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