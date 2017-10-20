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Капитан "Шерифа": мы не можем быть довольны ничьей, у нас было много моментов

Капитан "Шерифа" Матео Сушич прокомментировал ничью с "Локомотивом" (1:1) в третьем туре Лиги Европы.

"Были бы мы довольны, если бы нам до матча сказали, что сыграем 1:1? Конечно. Но сейчас, после 90 минут матча, мы не можем быть довольны, потому что было много моментов. Должны были забить еще и выиграть этот поединок.

Каждую последующую встречу в Европе мы играем лучше. Хорошие тренировки, здорово играем в чемпионате. Можем показать Европе, что "Шериф" хорошая команда.

Выйдем ли из группы? Не знаю, посмотрим. Сейчас очень интересная ситуация в турнирной таблице", – передает слова Сушича "Матч ТВ".
Теги: Шериф Локомотив
Сегодня, 08:58
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