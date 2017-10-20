Александр Алаев: цены на матчи с Аргентиной и Испанией будут приемлемыми

Генеральный директор РФС Александр Алаев отметил, что с ближайшего понедельника начнется реализация билетов на товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией.– Думаю, с понедельника начнем реализацию. И хотел бы, кстати, с помощью "СЭ" предупредить наших болельщиков: информация о местах продажи билетов будет только на официальном сайте РФС! Знаю, что уже сейчас свои услуги предлагают различные агентства, кто-то даже продает какие-то билеты, но учтите – все это дезинформация, fake news, на данный момент билетов в продаже нет! Следите за официальным сайтом РФС.– И через интернет, и через кассы. Кампания должна быть максимально удобной.– Мы не ставим главной целью заработать лишний доллар, поэтому цены будут приемлемыми. Эти матчи прежде всего воспринимаем как праздник для болельщиков, поэтому сделаем все, чтобы билетная программа была предельно доступной. Несмотря на то что понесли серьезные затраты на организацию, за сверхприбылью в данном случае гнаться не намерены.