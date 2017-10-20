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Хабаровск
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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Питер и Краснодар против клубов из столицы. Превью 14-го тура РФПЛ
14-й тур Премьер-Лиги подарит нам сразу два грандиозных матча - "Зенит" и "Краснодар" приедут в гости к лучшим на данный момент клубам из столицы. Об этом и о многом другом - в традиционном превью Rusfootball.info.
«Уфа» отправляется в Хабаровск, имея трехматчевую беспроигрышную серию и большое желание ее продлить. Команда Семака перестала пропускать, наладила игру в обороне и выбралась в середину турнирной таблицы. Впрочем, говорить о ее полном возвращении из случившегося на старте осени кризиса пока рано. Все успехи «уфимцев» в основном связаны с домашними встречами, а на выезде они по-прежнему испытывают определенные трудности. Так, например, они не забивали в трех последних гостевых матчах. А еще они не побеждали за пределами Башкортостана с 15 июля нынешнего года. Это свидетельствует о том, что на Дальнем Востоке «Уфе» будет очень непросто, и их болельщиков могут греть лишь две мысли – улучшение игры от тура к туру и отсутствие травмированных и дисквалифицированных.
«СКА» с точки зрения набора очков похож на своего нынешнего соперника. Дебютант Премьер-Лиги здорово играет только на своем поле. Единственным клубом, который смог победить в Хабаровске, является «Зенит» - все остальные уезжали со стадиона имени Ленина не без потерь. Исходя из предматчевых раскладов, кажется, что хозяева имеют предпочтительные шансы на победу. К тому же кадровых проблем у них практически нет. Из числа основных игроков у «хабаровчан» повреждение имеет лишь Габулов – его участие в стартовой игре 14-го тура под вопросом. При этом после отбытой дисквалификации в состав сможет вернуться Эдиев, что позволит вернуть в оборону излюбленное Поддубским сочетание защитников.
21 октября, 11:30, стадион "имени Ленина", Хабаровск
Главный судья: Сергей Куликов (Саранск)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"СКА-Хабаровск": Довбня – Эдиев, Пуцко, Димидко, Наваловский, Черевко – Казанков, Дедечко, Калинский, Христов – Маркович
"Уфа": Беленов - Тумасян, Аликин, Живоглядов, Никитин, Йокич – Пауревич, Ванек, Стоцкий, Сысуев – Слай
Последние матчи: Н Н П В П / П П В Н В
Статистика личных встреч: в РФПЛ не встречались
Котировки: 3.34 - 2.83 - 2.52
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
«Ростов» продолжает приближаться к неприятным зонам стыков и прямого вылета. Поражение недельной давности от «Рубина» стало для него четвертым подряд. При этом о победах в городе на Дону не вспоминают уже больше двух месяцев. Президент клуба Арташес Арутюянц заявляет о том, что Кучук абсолютно точно не будет уволен еще как минимум три года, но это помогает разве что самому тренеру чувствовать себя более спокойно в плане психологии. За текущий период неудач «Ростов» плавно опустился с 3-го места на 11-е, а по итогам нынешнего тура он вполне рискует оказаться еще на три строчки ниже. Помочь избежать этого развития событий может возвращение после дисквалификации Гацкана, хотя отсутствие Бобена по-прежнему будет сказываться на защитной линии гостей.
«Тосно» к визиту «ростовчан» подходит в неплохом расположении духа. Команде Парфенова перед паузой на игры национальных сборных удалось одержать первую домашнюю победу, затем она сыграла вничью на выезде с набравшим ход «Амкаром». Но и поводы для беспокойства у «тосненцев» тоже есть. В частности, они касаются Антона Заболотного, который получил в Перми сильный удар в область живота. Сообщается, что форвард избежал серьезной травмы и будет готов к предстоящей встрече, но при этом он несколько дней провел без интенсивных тренировок. Более серьезные повреждения у Шахова и у Быстрова, которые все еще вынуждены оставаться на больничном.
21 октября, 14:00, стадион "Петровский", Санкт-Петербург
Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Тосно": Юрченко - Чернов, Кутин, Буйволов, Дугалич – Мирзов, Карницкий, Марков, Полетанович – Нуну Роша, Заболотный
"Ростов": Песьяков - Байрамян, Вилюш, Ингасон, Макеев, Паршивлюк – Калачев, Гацкан, Могилевец, Думбия – Дядюн
Последние матчи: Н Н П В Н / Н П П П П
Статистика личных встреч: 2 +0 =0 -2 1:5
Котировки: 3.12 - 2.93 - 2.57
Матчи прошлого сезона в ФНЛ: не встречались
Трансляция матча:
«Рубин» наконец-то прервал невероятную для команд Бердыева серию из четырех поражений. Причем, был обыгран не кто-нибудь, а предыдущий клуб Курбана Бекиевича. Наверняка и для тренера, и для экс-«ростовчан», и для остальных игроков победа в Ростове-на-Дону станет мощным импульсом для дальнейших свершений. По крайней мере, в эмоциональном плане. Но впереди у «казанцев» столь же приободрившийся соперник. «Динамо» добилось успеха в первой же игре под руководством Хохлова, положив конец своей длительной безвыигрышной серии. Выигрыш у «СКА» позволил «москвичам» немедленно подняться из зоны прямого вылета и существенно приблизил их к тому же «Рубину», который идет на седьмом месте.
Впрочем, исторически матчи против казанского клуба складываются не в пользу «бело-голубых». Лишь трижды им доводилось набирать три очка, а в 25-ти остальных попытках удача сопутствовала команде из Татарстана. В Казани «Динамо» побеждало один единственный раз в далеком ноябре 2006-го года – с тех пор «Рубин» на своем поле обыгрывал его 8 раз и еще дважды играл с ним вничью. Что касается потерь, то дисквалифицированных нет ни у тех, ни у других, но травмированных хватает в обоих коллективах. Под вопросом участие в матче Кузьмина, Сигурдссона и тренировавшегося по индивидуальной программе Джанаева у хозяев, а также Соу, Рыкова и Морозова у гостей. При определенном раскладе каждый из названных футболистов имеет шанс успеть восстановиться, но будут ли тренеры рисковать их здоровьем – вопрос пока открытый.
21 октября, 16:30, стадион "Казань Арена", Казань
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Рубин": Рыжиков – Бауэр, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Навас – Оздоев, Карадениз, М’Вила, Азмун – Канунников
"Динамо": Шунин – Терехов, Шунич, Хольмен, Козлов – Зотов, Сапета, Соснин, Темников, Ташаев – Бечирай
Последние матчи: П П П П В / Н П Н П В
Статистика личных встреч: 28 +15 =10 -3 44:21
Котировки: 1.88 - 3.24 - 4.76
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
Разгром «Севильи» в Лиге Чемпионов – это, безусловно, очень круто, но «Спартаку» нужно возвращаться к Премьер-Лиге и продолжать гнаться за лидерами. Для чемпиона очень важно избежать эйфории, недооценки предстоящего соперника и переоценки своих собственных сил. Несмотря на свою скромность «Амкар» остается одним из самых крепких клубов в российском чемпионате, что подтверждают его последние результаты. «Пермяки» не проигрывают и при этом не пропускают с 8 сентября. Любопытно, что особо удачно они играют на выезде – три последних матча они выиграли с одинаковым счетом 1:0. Еще в конце лета мало кто мог предположить, что Гаджиев добьется таких успехов, но Гаджи Муслимович вновь показал свой высокий уровень. А ведь у него из-за травм выбыли важные для командной игры персоны – Занев, Форбс и Гасилин.
Очевидно, «Спартаку» будет непросто. Особенно если вспомнить, что из-за повреждения вне состава оказался еще один игрок – Самедов. С учетом большого количества травмированных и действующего лимита на легионеров потеря российского футболиста существенно ограничивает Карреру в выборе стартового состава. По большому счету, заменить крайнего атакующего полузащитника могут либо Бакаев, либо кто-то из зарубежных парней. «Амкар», впрочем, тоже страдает из-за проблем с иностранцами. Гаджиев неоднократно говорил, что он не может использовать, например, Бодула. На позиции нападающего приходится играть Прокофьеву, хоть он с этим и неплохо справляется.
21 октября, 19:00, стадион "Открытие Арена", Москва
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Спартак": Селихов – Джикия, Комбаров, Таски, Ещенко - Фернандо, Глушаков, Педро Роша, Мельгарехо, Промес – Луис Адриано
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Идову, Сиваков, Белоруков, Конде – Гол, Комолов, Баланович, Эззатолахи – Прокофьев
Последние матчи: В Н Н В В / П В В В Н
Статистика личных встреч: 26 +16 =7 -3 49:21
Котировки: 1.45 - 4.40 - 8.50
Матчи прошлого сезона: 1:0, 1:0
Трансляция матча:
После поражения «Зенита» от тульского «Арсенала» можно смело сказать, что «Урал» остается единственной командой, которая в этом сезоне еще не проигрывала на своем поле. Однако впереди у него матч с таким соперником, после которого случалась уже не одна тренерская отставка в клубе Григория Иванова. Искренне не хотел напоминать о разговорах вокруг предыдущих встреч «екатеринбуржцев» и «грозненцев», но Александр Тарханов сам решил об этом заговорить. «Урал», точно могу сказать, не играет по договоренности. Все успехи – наши лично, равно как и ошибки» - заявил главный тренер «шмелей». Интересно, конечно, почему он решил отметить это накануне игры именно с «Ахматом». Надеюсь, что журналисты просто слегка спровоцировали наставника своим не лишенным подтекста вопросом.
Грозненский клуб отправляется в Екатеринбург после двух поражений подряд, но это не должно становиться поводом для далеко идущих выводов. Подопечные Кононова в этом сезоне очень нестабильны и крайне непредсказуемы. По этой причине любой исход встречи с «Уралом» не будет казаться странным или сенсационным. Букмекерские котировки подтверждают эту мысль – шансы команд на победу примерно равны, а ничья наименее вероятный результат. Если говорить о потерях, то «Ахмат» не сможет рассчитывать на помощь Гиголаева и Иванова. Причем, Олег пропустит еще как минимум три недели из-за грыжи шейного позвонка. «Урал» из-за дисквалификации лишится Арояна, но его запросто может заменить Балажиц, который отбыл свое наказание в прошлом туре.
22 октября, 14:00, стадион "СКБ-Банк Арена", Екатеринбург
Главный судья: Алексей Николаев (Москва)
Дисквалифицированы: Ароян – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Годзюр - Меркулов, Чернов, Кулаков, Балажиц – Димитров, Бавин, Бумаль Майега, Чантурия, Бикфалви – Ильин
"Ахмат": Городов – Филипе Сампайо, Уциев, Семенов, Анхель, Родолфо – Швец, Исмаэл Силва, Лео Жаба – Мбенг, Садаев
Последние матчи: Н В В П В / Н Н В П П
Статистика личных встреч: 8 +2 =3 -3 13:17
Котировки: 2.72 - 3.02 - 2.84
Матчи прошлого сезона: 1:4, 2:5
Трансляция матча:
Центральные встречи 14-го тура запланированы ближе к его концу. Первой из двух грандиозных битв станет встреча ЦСКА и «Зенита». Оба клуба среди недели сыграли в еврокубках, но сделали это едва ли полностью противоположно друг другу. «Армейцы» выдали одну из худших своих игр в нынешнем сезоне, даже не сумев ни разу пробить в створ ворот «Базеля». Столь невнятное выступление породило в футбольном обществе два полярных мнения. Одни считают, что после такого провала у столичного клуба нет ни единого шанса против находящегося в отличной форме «Зенита». Другие уверены, что подопечные Гончаренко разозлятся сами на себя и не допустят второго подряд фиаско.
Оба соперника в последнее время не стесняются отдавать владение мячом оппоненту, поэтому интересно будет посмотреть, кто возьмет инициативу в свои руки. В Лиге Европы Манчини стабильно использует игру «вторым номером» с высоким прессингом и быстрыми контратаками, что приносит его команде победный результат. Тем не менее, против ЦСКА такая тактика может не сработать, поскольку Гончаренко очень редко дает указание своим футболистам рисковать и оголять зоны. В общем говоря, есть риск увидеть закрытый футбол, а потому я бы не ждал слишком результативного футбола в исполнении лидеров чемпионата.
Оборону «армейского» клуба часто ругают за ошибки. Почти всегда это происходит по делу, но не стоит забывать, что есть моменты, за которые защитников стоит похвалить. Так, например, Васин является лучшим в Премьер-Лиге по среднему количеству выигранных верховых единоборств. Нередко гневные стрелы летят и в атакующих игроков ЦСКА, но тот же Головин лидирует в чемпионате по количеству успешных обводок. Среди топ-6 европейских лиг Александр уступает только Месси и Неймару. Согласитесь, солидная статистика.
К выезду в столицу «Зенит» подходит без кадровых потерь. Манчини предстоит подумать лишь над тем, кого из россиян ему поставить в основу, а кого из аргентинцев оставить в запасе. Гончаренко, вероятнее всего, не сможет рассчитывать на помощь Василия Березуцкого и Алана Дзагоева, но все остальные футболисты должны быть готовы к игре. Не забудем, что преимущество ЦСКА в том, что у него на подготовку к воскресному матчу есть на один день больше. В завершении вспомним, что в последние годы питерский клуб не позволяет «армейцам» обыграть себя. Предыдущий раз «москвичи» были сильнее «Зенита» 15 марта 2014 года, а после этой даты пять раз проигрывали и трижды играли вничью.
22 октября, 16:30, стадион "Арена ЦСКА", Москва
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
ЦСКА: Акинфеев – А. Березуцкий, Васин, Набабкин, Щенников, Фернандес – Миланов, Вернблум, Головин, Жемалетдинов – Витиньо
"Зенит": Лунев - Смольников, Кришито, Иванович, Мевля – Краневиттер, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси – Дзюба
Последние матчи: В В Н Н В / Н В В Н П
Статистика личных встреч: 44 +15 =14 -15 53:56
Котировки: 2.73 - 3.09 - 2.79
Матчи прошлого сезона: 1:1, 0:0
Трансляция матча:
После двух громких побед над «Краснодаром» и над «Зенитом» подопечные Божовича отправятся в Махачкалу. Теперь уже, пожалуй, именно они будут находиться в роли фаворита, ведь «Анжи» прочно расположился на последнем месте в турнирной таблице. Не зазнается ли «Арсенал», настроится ли он на аутсайдера, сможет ли перестроиться на игру против соперника, который не претендует на владение мячом? Ответы на все эти вопросы мы получим вечером в воскресенье. Пока же с уверенностью можем констатировать, что из-за дисквалификации не сможет сыграть Чаушич.
«Анжи» вроде слегка оживился с приходом Скрипченко, но после 25 августа ему пока не удавалось побеждать. При этом его игра в обороне вполне может быть описана словосочетанием «тихий ужас». В шести последних матчах «махачкалинцы» пропускают минимум по 2 гола, да и вообще с большим отрывом являются самой пропускающей командой Премьер-Лиги. В Самаре уже знают, к чему может привести работа Вадима Викторовича – «Крылья Советов» сейчас вынуждены штурмовать ФНЛ. В Махачкале пока еще верят в тренерский гений белорусского специалиста, но если он не будет побеждать, то с каждой неделей вера в него будет угасать.
22 октября, 19:00, стадион "Анжи Арена", Каспийск
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – Чаушич
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Анжи": Будаков - Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Полуяхтов, Брызгалов – Бакаев, Данченко, Яковлев, Маркелов – Прудников
"Арсенал": Габулов – Сунзу, Беляев, Альварес, Комбаров – Ткачев, Максимов, Боурчану, Горбатенко – Джорджевич, Кангва
Последние матчи: Н П Н Н П / Н В П В В
Статистика личных встреч: 2 +1 =0 -1 1:1
Котировки: 2.52 - 3.04 - 3.09
Матчи прошлого сезона: 1:0, 0:1
Трансляция матча:
Обычно на понедельник выносятся не самые статусные матчи, но в этот раз будет по-другому. Завершится тур встречей второй и четвертой команд Премьер-Лиги. Из-за выезда в Молдавию у «Локомотива» будет намного меньше времени на подготовку к предстоящей игре чем у «Краснодара». Это обстоятельство может сыграть не в пользу «железнодорожников». Тем более что Юрий Семин отметил, что после возвращения футболистов из сборных есть определенный дисбаланс в их физическом состоянии.
Другое дело, что команда Шалимова сейчас находится не в сильно лучших кондициях. Впервые в своей истории она проиграла четыре матча подряд, при этом ей не удавалось забить в трех из них. Многие активно призывают сместить главного тренера со своей должности, но Сергей Галицкий пока еще терпит и не торопится с судьбоносными решениями. Возможно, владелец «Краснодара» помнит, что именно при Шалимове его клубу впервые удалось обыграть «Локомотив» на выезде, а потому сейчас не лучший момент для увольнения.
К игре с «железнодорожниками» «быки» подходят без новых потерь – Страндберг и Окриашвили продолжают длительное восстановление, а все остальные футболисты готовы выйти на поле. В их числе и Шарль Каборе, который не сыграл в прошлом туре из-за дисквалификации. «Локо» вряд ли сможет рассчитывать на помощь Алексея Миранчука, который получил травму. Юрий Семин признался, что его команде очень не хватало молодого полузащитника в Тирасполе. «Это наш ведущий игрок. Когда его нет, креатива меньше» - заявил главный тренер столичного клуба.
23 октября, 19:30, стадион "Локомотив", Москва
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Локомотив": Гильерме - Пейчинович, Кверквелия, В. Денисов, Рыбусь – И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ан. Миранчук, Фарфан – Эдер
"Краснодар": Синицын - Шишкин, Гранквист, Грицаенко, Петров – Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон – Смолов
Последние матчи: Н П В В П / В В П П П
Статистика личных встреч: 12 +8 =1 -3 22:14
Котировки: 2.40 - 3.07 - 3.25
Матчи прошлого сезона: 2:1, 1:2
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
"СКА-Хабаровск" – "Уфа"
«Уфа» отправляется в Хабаровск, имея трехматчевую беспроигрышную серию и большое желание ее продлить. Команда Семака перестала пропускать, наладила игру в обороне и выбралась в середину турнирной таблицы. Впрочем, говорить о ее полном возвращении из случившегося на старте осени кризиса пока рано. Все успехи «уфимцев» в основном связаны с домашними встречами, а на выезде они по-прежнему испытывают определенные трудности. Так, например, они не забивали в трех последних гостевых матчах. А еще они не побеждали за пределами Башкортостана с 15 июля нынешнего года. Это свидетельствует о том, что на Дальнем Востоке «Уфе» будет очень непросто, и их болельщиков могут греть лишь две мысли – улучшение игры от тура к туру и отсутствие травмированных и дисквалифицированных.
«СКА» с точки зрения набора очков похож на своего нынешнего соперника. Дебютант Премьер-Лиги здорово играет только на своем поле. Единственным клубом, который смог победить в Хабаровске, является «Зенит» - все остальные уезжали со стадиона имени Ленина не без потерь. Исходя из предматчевых раскладов, кажется, что хозяева имеют предпочтительные шансы на победу. К тому же кадровых проблем у них практически нет. Из числа основных игроков у «хабаровчан» повреждение имеет лишь Габулов – его участие в стартовой игре 14-го тура под вопросом. При этом после отбытой дисквалификации в состав сможет вернуться Эдиев, что позволит вернуть в оборону излюбленное Поддубским сочетание защитников.
21 октября, 11:30, стадион "имени Ленина", Хабаровск
Главный судья: Сергей Куликов (Саранск)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"СКА-Хабаровск": Довбня – Эдиев, Пуцко, Димидко, Наваловский, Черевко – Казанков, Дедечко, Калинский, Христов – Маркович
"Уфа": Беленов - Тумасян, Аликин, Живоглядов, Никитин, Йокич – Пауревич, Ванек, Стоцкий, Сысуев – Слай
Последние матчи: Н Н П В П / П П В Н В
Статистика личных встреч: в РФПЛ не встречались
Котировки: 3.34 - 2.83 - 2.52
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
"Тосно" – "Ростов"
«Ростов» продолжает приближаться к неприятным зонам стыков и прямого вылета. Поражение недельной давности от «Рубина» стало для него четвертым подряд. При этом о победах в городе на Дону не вспоминают уже больше двух месяцев. Президент клуба Арташес Арутюянц заявляет о том, что Кучук абсолютно точно не будет уволен еще как минимум три года, но это помогает разве что самому тренеру чувствовать себя более спокойно в плане психологии. За текущий период неудач «Ростов» плавно опустился с 3-го места на 11-е, а по итогам нынешнего тура он вполне рискует оказаться еще на три строчки ниже. Помочь избежать этого развития событий может возвращение после дисквалификации Гацкана, хотя отсутствие Бобена по-прежнему будет сказываться на защитной линии гостей.
«Тосно» к визиту «ростовчан» подходит в неплохом расположении духа. Команде Парфенова перед паузой на игры национальных сборных удалось одержать первую домашнюю победу, затем она сыграла вничью на выезде с набравшим ход «Амкаром». Но и поводы для беспокойства у «тосненцев» тоже есть. В частности, они касаются Антона Заболотного, который получил в Перми сильный удар в область живота. Сообщается, что форвард избежал серьезной травмы и будет готов к предстоящей встрече, но при этом он несколько дней провел без интенсивных тренировок. Более серьезные повреждения у Шахова и у Быстрова, которые все еще вынуждены оставаться на больничном.
21 октября, 14:00, стадион "Петровский", Санкт-Петербург
Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Тосно": Юрченко - Чернов, Кутин, Буйволов, Дугалич – Мирзов, Карницкий, Марков, Полетанович – Нуну Роша, Заболотный
"Ростов": Песьяков - Байрамян, Вилюш, Ингасон, Макеев, Паршивлюк – Калачев, Гацкан, Могилевец, Думбия – Дядюн
Последние матчи: Н Н П В Н / Н П П П П
Статистика личных встреч: 2 +0 =0 -2 1:5
Котировки: 3.12 - 2.93 - 2.57
Матчи прошлого сезона в ФНЛ: не встречались
Трансляция матча:
"Рубин" – "Динамо"
«Рубин» наконец-то прервал невероятную для команд Бердыева серию из четырех поражений. Причем, был обыгран не кто-нибудь, а предыдущий клуб Курбана Бекиевича. Наверняка и для тренера, и для экс-«ростовчан», и для остальных игроков победа в Ростове-на-Дону станет мощным импульсом для дальнейших свершений. По крайней мере, в эмоциональном плане. Но впереди у «казанцев» столь же приободрившийся соперник. «Динамо» добилось успеха в первой же игре под руководством Хохлова, положив конец своей длительной безвыигрышной серии. Выигрыш у «СКА» позволил «москвичам» немедленно подняться из зоны прямого вылета и существенно приблизил их к тому же «Рубину», который идет на седьмом месте.
Впрочем, исторически матчи против казанского клуба складываются не в пользу «бело-голубых». Лишь трижды им доводилось набирать три очка, а в 25-ти остальных попытках удача сопутствовала команде из Татарстана. В Казани «Динамо» побеждало один единственный раз в далеком ноябре 2006-го года – с тех пор «Рубин» на своем поле обыгрывал его 8 раз и еще дважды играл с ним вничью. Что касается потерь, то дисквалифицированных нет ни у тех, ни у других, но травмированных хватает в обоих коллективах. Под вопросом участие в матче Кузьмина, Сигурдссона и тренировавшегося по индивидуальной программе Джанаева у хозяев, а также Соу, Рыкова и Морозова у гостей. При определенном раскладе каждый из названных футболистов имеет шанс успеть восстановиться, но будут ли тренеры рисковать их здоровьем – вопрос пока открытый.
21 октября, 16:30, стадион "Казань Арена", Казань
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Рубин": Рыжиков – Бауэр, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Навас – Оздоев, Карадениз, М’Вила, Азмун – Канунников
"Динамо": Шунин – Терехов, Шунич, Хольмен, Козлов – Зотов, Сапета, Соснин, Темников, Ташаев – Бечирай
Последние матчи: П П П П В / Н П Н П В
Статистика личных встреч: 28 +15 =10 -3 44:21
Котировки: 1.88 - 3.24 - 4.76
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
"Спартак" – "Амкар"
Разгром «Севильи» в Лиге Чемпионов – это, безусловно, очень круто, но «Спартаку» нужно возвращаться к Премьер-Лиге и продолжать гнаться за лидерами. Для чемпиона очень важно избежать эйфории, недооценки предстоящего соперника и переоценки своих собственных сил. Несмотря на свою скромность «Амкар» остается одним из самых крепких клубов в российском чемпионате, что подтверждают его последние результаты. «Пермяки» не проигрывают и при этом не пропускают с 8 сентября. Любопытно, что особо удачно они играют на выезде – три последних матча они выиграли с одинаковым счетом 1:0. Еще в конце лета мало кто мог предположить, что Гаджиев добьется таких успехов, но Гаджи Муслимович вновь показал свой высокий уровень. А ведь у него из-за травм выбыли важные для командной игры персоны – Занев, Форбс и Гасилин.
Очевидно, «Спартаку» будет непросто. Особенно если вспомнить, что из-за повреждения вне состава оказался еще один игрок – Самедов. С учетом большого количества травмированных и действующего лимита на легионеров потеря российского футболиста существенно ограничивает Карреру в выборе стартового состава. По большому счету, заменить крайнего атакующего полузащитника могут либо Бакаев, либо кто-то из зарубежных парней. «Амкар», впрочем, тоже страдает из-за проблем с иностранцами. Гаджиев неоднократно говорил, что он не может использовать, например, Бодула. На позиции нападающего приходится играть Прокофьеву, хоть он с этим и неплохо справляется.
21 октября, 19:00, стадион "Открытие Арена", Москва
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Спартак": Селихов – Джикия, Комбаров, Таски, Ещенко - Фернандо, Глушаков, Педро Роша, Мельгарехо, Промес – Луис Адриано
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Идову, Сиваков, Белоруков, Конде – Гол, Комолов, Баланович, Эззатолахи – Прокофьев
Последние матчи: В Н Н В В / П В В В Н
Статистика личных встреч: 26 +16 =7 -3 49:21
Котировки: 1.45 - 4.40 - 8.50
Матчи прошлого сезона: 1:0, 1:0
Трансляция матча:
"Урал" – "Ахмат"
После поражения «Зенита» от тульского «Арсенала» можно смело сказать, что «Урал» остается единственной командой, которая в этом сезоне еще не проигрывала на своем поле. Однако впереди у него матч с таким соперником, после которого случалась уже не одна тренерская отставка в клубе Григория Иванова. Искренне не хотел напоминать о разговорах вокруг предыдущих встреч «екатеринбуржцев» и «грозненцев», но Александр Тарханов сам решил об этом заговорить. «Урал», точно могу сказать, не играет по договоренности. Все успехи – наши лично, равно как и ошибки» - заявил главный тренер «шмелей». Интересно, конечно, почему он решил отметить это накануне игры именно с «Ахматом». Надеюсь, что журналисты просто слегка спровоцировали наставника своим не лишенным подтекста вопросом.
Грозненский клуб отправляется в Екатеринбург после двух поражений подряд, но это не должно становиться поводом для далеко идущих выводов. Подопечные Кононова в этом сезоне очень нестабильны и крайне непредсказуемы. По этой причине любой исход встречи с «Уралом» не будет казаться странным или сенсационным. Букмекерские котировки подтверждают эту мысль – шансы команд на победу примерно равны, а ничья наименее вероятный результат. Если говорить о потерях, то «Ахмат» не сможет рассчитывать на помощь Гиголаева и Иванова. Причем, Олег пропустит еще как минимум три недели из-за грыжи шейного позвонка. «Урал» из-за дисквалификации лишится Арояна, но его запросто может заменить Балажиц, который отбыл свое наказание в прошлом туре.
22 октября, 14:00, стадион "СКБ-Банк Арена", Екатеринбург
Главный судья: Алексей Николаев (Москва)
Дисквалифицированы: Ароян – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Годзюр - Меркулов, Чернов, Кулаков, Балажиц – Димитров, Бавин, Бумаль Майега, Чантурия, Бикфалви – Ильин
"Ахмат": Городов – Филипе Сампайо, Уциев, Семенов, Анхель, Родолфо – Швец, Исмаэл Силва, Лео Жаба – Мбенг, Садаев
Последние матчи: Н В В П В / Н Н В П П
Статистика личных встреч: 8 +2 =3 -3 13:17
Котировки: 2.72 - 3.02 - 2.84
Матчи прошлого сезона: 1:4, 2:5
Трансляция матча:
ЦСКА – "Зенит"
Центральные встречи 14-го тура запланированы ближе к его концу. Первой из двух грандиозных битв станет встреча ЦСКА и «Зенита». Оба клуба среди недели сыграли в еврокубках, но сделали это едва ли полностью противоположно друг другу. «Армейцы» выдали одну из худших своих игр в нынешнем сезоне, даже не сумев ни разу пробить в створ ворот «Базеля». Столь невнятное выступление породило в футбольном обществе два полярных мнения. Одни считают, что после такого провала у столичного клуба нет ни единого шанса против находящегося в отличной форме «Зенита». Другие уверены, что подопечные Гончаренко разозлятся сами на себя и не допустят второго подряд фиаско.
Оба соперника в последнее время не стесняются отдавать владение мячом оппоненту, поэтому интересно будет посмотреть, кто возьмет инициативу в свои руки. В Лиге Европы Манчини стабильно использует игру «вторым номером» с высоким прессингом и быстрыми контратаками, что приносит его команде победный результат. Тем не менее, против ЦСКА такая тактика может не сработать, поскольку Гончаренко очень редко дает указание своим футболистам рисковать и оголять зоны. В общем говоря, есть риск увидеть закрытый футбол, а потому я бы не ждал слишком результативного футбола в исполнении лидеров чемпионата.
Оборону «армейского» клуба часто ругают за ошибки. Почти всегда это происходит по делу, но не стоит забывать, что есть моменты, за которые защитников стоит похвалить. Так, например, Васин является лучшим в Премьер-Лиге по среднему количеству выигранных верховых единоборств. Нередко гневные стрелы летят и в атакующих игроков ЦСКА, но тот же Головин лидирует в чемпионате по количеству успешных обводок. Среди топ-6 европейских лиг Александр уступает только Месси и Неймару. Согласитесь, солидная статистика.
К выезду в столицу «Зенит» подходит без кадровых потерь. Манчини предстоит подумать лишь над тем, кого из россиян ему поставить в основу, а кого из аргентинцев оставить в запасе. Гончаренко, вероятнее всего, не сможет рассчитывать на помощь Василия Березуцкого и Алана Дзагоева, но все остальные футболисты должны быть готовы к игре. Не забудем, что преимущество ЦСКА в том, что у него на подготовку к воскресному матчу есть на один день больше. В завершении вспомним, что в последние годы питерский клуб не позволяет «армейцам» обыграть себя. Предыдущий раз «москвичи» были сильнее «Зенита» 15 марта 2014 года, а после этой даты пять раз проигрывали и трижды играли вничью.
22 октября, 16:30, стадион "Арена ЦСКА", Москва
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
ЦСКА: Акинфеев – А. Березуцкий, Васин, Набабкин, Щенников, Фернандес – Миланов, Вернблум, Головин, Жемалетдинов – Витиньо
"Зенит": Лунев - Смольников, Кришито, Иванович, Мевля – Краневиттер, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси – Дзюба
Последние матчи: В В Н Н В / Н В В Н П
Статистика личных встреч: 44 +15 =14 -15 53:56
Котировки: 2.73 - 3.09 - 2.79
Матчи прошлого сезона: 1:1, 0:0
Трансляция матча:
"Анжи" – "Арсенал"
После двух громких побед над «Краснодаром» и над «Зенитом» подопечные Божовича отправятся в Махачкалу. Теперь уже, пожалуй, именно они будут находиться в роли фаворита, ведь «Анжи» прочно расположился на последнем месте в турнирной таблице. Не зазнается ли «Арсенал», настроится ли он на аутсайдера, сможет ли перестроиться на игру против соперника, который не претендует на владение мячом? Ответы на все эти вопросы мы получим вечером в воскресенье. Пока же с уверенностью можем констатировать, что из-за дисквалификации не сможет сыграть Чаушич.
«Анжи» вроде слегка оживился с приходом Скрипченко, но после 25 августа ему пока не удавалось побеждать. При этом его игра в обороне вполне может быть описана словосочетанием «тихий ужас». В шести последних матчах «махачкалинцы» пропускают минимум по 2 гола, да и вообще с большим отрывом являются самой пропускающей командой Премьер-Лиги. В Самаре уже знают, к чему может привести работа Вадима Викторовича – «Крылья Советов» сейчас вынуждены штурмовать ФНЛ. В Махачкале пока еще верят в тренерский гений белорусского специалиста, но если он не будет побеждать, то с каждой неделей вера в него будет угасать.
22 октября, 19:00, стадион "Анжи Арена", Каспийск
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – Чаушич
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Анжи": Будаков - Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Полуяхтов, Брызгалов – Бакаев, Данченко, Яковлев, Маркелов – Прудников
"Арсенал": Габулов – Сунзу, Беляев, Альварес, Комбаров – Ткачев, Максимов, Боурчану, Горбатенко – Джорджевич, Кангва
Последние матчи: Н П Н Н П / Н В П В В
Статистика личных встреч: 2 +1 =0 -1 1:1
Котировки: 2.52 - 3.04 - 3.09
Матчи прошлого сезона: 1:0, 0:1
Трансляция матча:
"Локомотив" - "Краснодар"
Обычно на понедельник выносятся не самые статусные матчи, но в этот раз будет по-другому. Завершится тур встречей второй и четвертой команд Премьер-Лиги. Из-за выезда в Молдавию у «Локомотива» будет намного меньше времени на подготовку к предстоящей игре чем у «Краснодара». Это обстоятельство может сыграть не в пользу «железнодорожников». Тем более что Юрий Семин отметил, что после возвращения футболистов из сборных есть определенный дисбаланс в их физическом состоянии.
Другое дело, что команда Шалимова сейчас находится не в сильно лучших кондициях. Впервые в своей истории она проиграла четыре матча подряд, при этом ей не удавалось забить в трех из них. Многие активно призывают сместить главного тренера со своей должности, но Сергей Галицкий пока еще терпит и не торопится с судьбоносными решениями. Возможно, владелец «Краснодара» помнит, что именно при Шалимове его клубу впервые удалось обыграть «Локомотив» на выезде, а потому сейчас не лучший момент для увольнения.
К игре с «железнодорожниками» «быки» подходят без новых потерь – Страндберг и Окриашвили продолжают длительное восстановление, а все остальные футболисты готовы выйти на поле. В их числе и Шарль Каборе, который не сыграл в прошлом туре из-за дисквалификации. «Локо» вряд ли сможет рассчитывать на помощь Алексея Миранчука, который получил травму. Юрий Семин признался, что его команде очень не хватало молодого полузащитника в Тирасполе. «Это наш ведущий игрок. Когда его нет, креатива меньше» - заявил главный тренер столичного клуба.
23 октября, 19:30, стадион "Локомотив", Москва
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Локомотив": Гильерме - Пейчинович, Кверквелия, В. Денисов, Рыбусь – И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ан. Миранчук, Фарфан – Эдер
"Краснодар": Синицын - Шишкин, Гранквист, Грицаенко, Петров – Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон – Смолов
Последние матчи: Н П В В П / В В П П П
Статистика личных встреч: 12 +8 =1 -3 22:14
Котировки: 2.40 - 3.07 - 3.25
Матчи прошлого сезона: 2:1, 1:2
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
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