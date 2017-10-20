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Геннадий Орлов: Дриусси нужно предъявлять претензии самому себе

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси. Накануне форвард не сумел отличиться в матче Лиги Европы с "Русенборгом" (3:1) и на 62-й минуте был заменён.

"По Дриусси скажу, что он должен быть недоволен собой, а не заменой Манчини. Один раз мяч от него в штрафной отскочил метров на 10. А лучше бы на полметра, чтоб развернулся и забил.

Претензии нужно предъявлять себе. Дриусси пока не показывает тот уровень, которого от него ждут. Он пришёл играть за большие деньги, и должен отрабатывать контракт", - цитирует Орлова "Чемпионат".
Теги: Орлов Дриусси Зенит
Сегодня, 09:25
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(3)
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 10:03) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Да хорош гнать =) он внимание оттягивает и защитников терзает laughing

Сказал болельщик команды одного игрока
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 09:37) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
посредственный игрок, что еще от него ждать примерно одного уровня с Полозом
Регистрация: 20.10.2011
№1 Написал: Батька (Сегодня, 09:34) #
  • +1
  •  (5)
online

Да хорош гнать =) он внимание оттягивает и защитников терзает laughing
Регистрация: 9.09.2016
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