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Михаил Шац: вопрос выхода "Зенита" был решен еще после жеребьевки

Известный шоумен и болельщик "Зенита" Михаил Шац прокомментировал матч Лиги Европы против "Русенборга" (3:1).

– Получился отличный матч. Да, были небольшие ошибки. Но второй тайм вышел шикарным, близким к идеалу.

– Вопрос выхода из группы можно считать решенным?

– Мне кажется, он был окончательно решен еще после жеребьевки (смеется). А так, соглашусь, "Зенит" уже почти в плей-офф.

– Команде по силам выиграть все шесть матчей в группе?

– Вполне. Хотя это нелегкий путь. Не думаю, что в Норвегии с "Русенборгом" будет просто. И это не говоря уже о "Реал Сосьедад". Испанцы захотят отомстить.

– В основном составе "Зенита" вышло восемь иностранцев, при этом Дзюба снова остался в запасе.

– Это нормальная ситуация для российского клуба, вполне объяснимая. Прерогатива тренера решать, кто выйдет в основном составе, при этом не нарушая регламент УЕФА.

СЭ
Теги: Зенит
Сегодня, 09:40
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