Михаил Шац: вопрос выхода "Зенита" был решен еще после жеребьевки

Известный шоумен и болельщик "Зенита" Михаил Шац прокомментировал матч Лиги Европы против "Русенборга" (3:1).– Получился отличный матч. Да, были небольшие ошибки. Но второй тайм вышел шикарным, близким к идеалу.– Мне кажется, он был окончательно решен еще после жеребьевки (смеется). А так, соглашусь, "Зенит" уже почти в плей-офф.– Вполне. Хотя это нелегкий путь. Не думаю, что в Норвегии с "Русенборгом" будет просто. И это не говоря уже о "Реал Сосьедад". Испанцы захотят отомстить.– Это нормальная ситуация для российского клуба, вполне объяснимая. Прерогатива тренера решать, кто выйдет в основном составе, при этом не нарушая регламент УЕФА.