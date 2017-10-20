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Исландия ставит целью выход в 1/8 финала чемпионата мира

Председатель Федерации футбола Исландии (KSI) Гудни Бергссон заявил, что выход в 1/8 финала является основной задачей сборной Исландии на ЧМ-2018.

"Не стоит думать, что успех на Евро вскружил нам голову - мы ставим реалистичные задачи. Мы хотим выйти из группы и сыграть в 1/8 финала чемпионата мира", - цитирует Бергссона ТАСС.
Теги: Сборная Исландии
Сегодня, 09:42
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