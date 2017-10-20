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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Рейнгольд: Промес - уникальное явление, не хочу, чтобы он уходил из "Спартака"
Эксперт и ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд высказал мнение о форварде красно-белых Квинси Промесе.
"Промес - это уникальное явление. Люди, продавшие его в "Спартак", жалеют об этом. Он прибавил в "Спартаке". У него потрясающая стартовая скорость. Она позволяет ему на коротком отрезке моментально убрать мяч под себя и ударить. Еще у него поставленный удар "щечкой". Мяч летит по траектории неудобной для вратаря. Великолепный парень.
Я не хочу, чтобы он уходил из "Спартака". В другом чемпионате он "потеряется", как это случилось с Вагнером Лавом, Сейду Думбия и Ахмедом Мусой. Там совершенно другие требования предъявляют к футболистам", - цитирует Рейнгольда "Советский спорт".
"Промес - это уникальное явление. Люди, продавшие его в "Спартак", жалеют об этом. Он прибавил в "Спартаке". У него потрясающая стартовая скорость. Она позволяет ему на коротком отрезке моментально убрать мяч под себя и ударить. Еще у него поставленный удар "щечкой". Мяч летит по траектории неудобной для вратаря. Великолепный парень.
Я не хочу, чтобы он уходил из "Спартака". В другом чемпионате он "потеряется", как это случилось с Вагнером Лавом, Сейду Думбия и Ахмедом Мусой. Там совершенно другие требования предъявляют к футболистам", - цитирует Рейнгольда "Советский спорт".
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