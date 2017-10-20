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Валерий Рейнгольд: Промес - уникальное явление, не хочу, чтобы он уходил из "Спартака"

Эксперт и ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд высказал мнение о форварде красно-белых Квинси Промесе.

"Промес - это уникальное явление. Люди, продавшие его в "Спартак", жалеют об этом. Он прибавил в "Спартаке". У него потрясающая стартовая скорость. Она позволяет ему на коротком отрезке моментально убрать мяч под себя и ударить. Еще у него поставленный удар "щечкой". Мяч летит по траектории неудобной для вратаря. Великолепный парень.

Я не хочу, чтобы он уходил из "Спартака". В другом чемпионате он "потеряется", как это случилось с Вагнером Лавом, Сейду Думбия и Ахмедом Мусой. Там совершенно другие требования предъявляют к футболистам", - цитирует Рейнгольда "Советский спорт".
Теги: Рейнгольд Промес
Сегодня, 09:50
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(1)
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:02) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: safonas
Algus64,
а чего ж вы Халка с Витселем не посадили, бежали аж пятки сверкали

Эти люди за деньгами бежали. Если б не Китай то вполне возможно и остались бы.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: safonas (Сегодня, 09:56) #
  • -2
  •  (2)
online

Algus64,
а чего ж вы Халка с Витселем не посадили, бежали аж пятки сверкали


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 09:55) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вы его на цепь посадите, как раба на галере.
Регистрация: 22.02.2013
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