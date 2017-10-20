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Сергей Веденеев: думаю, "Зенит" мог забить еще два-три мяча "Русенборгу"

Бывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев в беседе с корреспондентом Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы против норвежского "Русенборга" (3:1).

- Ваше мнение по сегодняшнему матчу.

- Игра непростая была, первый тайм был сложный. Игра не получалась, но, к счастью для "Зенита" был бонус в один мяч на первой минуте встречи, который внес какое-то облегчение. Вообще, состояние команды после матча в чемпионате России против тульского "Арсенала" (0:1), видимо, было не очень хорошее, особенно психологическое состояние зенитовцев оставляло желать лучшего. Было видно, что игроки еще не успели отойти от предыдущей встречи. Также хочу отметить ротацию, которая не позволяет по-прежнему наладить игровые связи. Постоянная смена игроков, особенно в середине поля, сильно сказывается на игре зенитовцев. А после третьего гола команда раскрепостилась, играла в нормальный футбол. Думаю, могли еще два-три мяча забить "Русенборгу".

- Как вам полузащитник Эмилиано Ригони, оформивший хет-трик?

- Аргентинец - быстрый игрок, который может резко выходить на опасные позиции, но надо сказать, что и норвежцы очень много ошибались в обороне, оставляли за своей спиной много пространства, куда врывался не только Ригони, но и другие футболисты сине-бело-голубых. Раньше времени, конечно, не стоит говорить, что в его игре что-то поменялось, поэтому подождем и посмотрим.

- Другой аргентинский новичок питерцев Себастьян Дриусси и главный тренер Роберто Манчини не пожали друг другу руки, когда футболист покидал поле. Пишут, что между ними конфликт. Ваше мнение по данному инциденту.

- Не знаю, не могу ничего по этому поводу вам что-то сказать. Я думаю, что нет никакого конфликта, и все разрешилось на самом поле. А если что-то и есть, то не думаю, что такие профессионалы вынесут это за пределы стадиона, раздевалки. Все бывает, от этого никто не застрахован, все-таки эмоции захлестывают в таких серьезных матчах.

- В составе питерцев вновь вышли 8 иностранцев. Как вы относитесь к подобной практике?

- Честно, говоря, я не считаю иностранцев или россиян. Выходят те, кто может и готов приносить команде результат, а кто они по нации уже имеет второстепенный характер.

- Как вы считаете, "Зенит" - один из главных претендентов на победу в Лиге Европы?

- На мой взгляд, в этом розыгрыше Лиги Европы много команд равных по силе сине-бело-голубым. Думаю, что в этом сезоне 8-10 команд очень хороших, поэтому я бы не делал таких поспешных выводов. Либо фаворитов нет, либо их очень много.
Теги: Веденеев Зенит
Сегодня, 10:26
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(1)
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 11:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
А толку? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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