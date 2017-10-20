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Валерий Рейнгольд: если бы не травмы у "Спартака", "Ливерпуль" был бы бит, как была бита "Севилья"

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился мнением о состоянии красно-белых после победы над "Севильей" в Лиге чемпионов.

"Судя по матчу с "Севильей", наша команда была в большом порядке. Раньше в "Спартаке" был переполненный лазарет. И в нем продолжает находиться Зе Луиш. Это не последний футболист, а пол-команды. И, если бы все травмированные футболисты во всеоружии встретили "Ливерпуль", англичане были бы биты, как была бита "Севилья". Но "Спартак" играл с одним Луисом Адриано впереди.

Многие говорят, что "Спартаку" повезло с "Севильей", а выйдете и случайно забейте пять мячей такой команде! "Спартак" выглядел лучше во всех футбольных компонентах.

Ответный матч с Севильей? "Спартаку" на выезде играть легче, чем дома. Почему? "Севилья" - играющая команда и она побежит вперед. Ей нужно реабилитироваться. Вот, наказывайте на контратаках. Одной передачей выводите футболистов в атаку. Главное - не перегореть, выйти в спокойной обстановке. В остальном, с "Севильей" играть можно. Ее стиль похож на спартаковский. Другое дело - исполнители", - передает слова Рейнгольда "Советский спорт".
Теги: Рейнгольд Спартак
Сегодня, 10:47
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№9 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Надо жить реальностью, а не думать что да как могло бы быть.
Да и без "пол-команды" у Пула было превосходство в гол. моментах и игровой инициативе.
Да и победу над Севильей нельзя превозносить, раз в год и палка стреляет.

вчера молдоване и палку у вас забрали cry
Регистрация: 2.08.2010
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
раз в год и палка стреляет.


вы, например, вчера выстрелить не смогли, а наоборот, на одну палку нарвались.. laughing


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№7 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:28) #
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online

Все может быть,но если бы не считается!
Регистрация: 27.07.2016
№6 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 11:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
раз в год и палка стреляет.


Ваша чето както пореже wink и холостыми


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:23) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Надо жить реальностью, а не думать что да как могло бы быть.
Да и без "пол-команды" у Пула было превосходство в гол. моментах и игровой инициативе.
Да и победу над Севильей нельзя превозносить, раз в год и палка стреляет.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: EMDM (Сегодня, 11:15) #
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Болеет за:
ЦСКА
При чем тут "случайно 5 мячей"? )) Понятно что они не случайны, но они следствие того, что Севилья пошла вперед большими силами, чтобы отыграться... а еслиб, например, не спас Комбаров... то и скорее всего не было бы этих 5 мячай.
При этом никто не отрицает того, что Спартак сыграл хорошо.
Регистрация: 24.04.2008
№3 Написал: RRRHHH (Сегодня, 10:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Visio,
Да ладно что злоралдствовать, делай скидку на возраст) а частично он прав играй с ливером антоха с Денисом сыграли бы лучше


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Одна жизнь, одна команда. СПАРТАК - НАВСЕГДА!
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:58) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Победитель ЛЧ этого сезона уже ясен))) Скажите как его зовут.......

Реал, Барселона, Бавария ПСЖ, Ювентус... Но в следующем точно Зенит.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 10:53) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Победитель ЛЧ этого сезона уже ясен))) Скажите как его зовут.......
Регистрация: 17.05.2015
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