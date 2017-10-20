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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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10:47
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Вчера, 22:50
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Эмилиано Ригони: нужно снова сфотографироваться с Месси, чтобы оформить хет-трик в матче с ЦСКА (13)
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Валерий Рейнгольд: если бы не травмы у "Спартака", "Ливерпуль" был бы бит, как была бита "Севилья"
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился мнением о состоянии красно-белых после победы над "Севильей" в Лиге чемпионов.
"Судя по матчу с "Севильей", наша команда была в большом порядке. Раньше в "Спартаке" был переполненный лазарет. И в нем продолжает находиться Зе Луиш. Это не последний футболист, а пол-команды. И, если бы все травмированные футболисты во всеоружии встретили "Ливерпуль", англичане были бы биты, как была бита "Севилья". Но "Спартак" играл с одним Луисом Адриано впереди.
Многие говорят, что "Спартаку" повезло с "Севильей", а выйдете и случайно забейте пять мячей такой команде! "Спартак" выглядел лучше во всех футбольных компонентах.
Ответный матч с Севильей? "Спартаку" на выезде играть легче, чем дома. Почему? "Севилья" - играющая команда и она побежит вперед. Ей нужно реабилитироваться. Вот, наказывайте на контратаках. Одной передачей выводите футболистов в атаку. Главное - не перегореть, выйти в спокойной обстановке. В остальном, с "Севильей" играть можно. Ее стиль похож на спартаковский. Другое дело - исполнители", - передает слова Рейнгольда "Советский спорт".
"Судя по матчу с "Севильей", наша команда была в большом порядке. Раньше в "Спартаке" был переполненный лазарет. И в нем продолжает находиться Зе Луиш. Это не последний футболист, а пол-команды. И, если бы все травмированные футболисты во всеоружии встретили "Ливерпуль", англичане были бы биты, как была бита "Севилья". Но "Спартак" играл с одним Луисом Адриано впереди.
Многие говорят, что "Спартаку" повезло с "Севильей", а выйдете и случайно забейте пять мячей такой команде! "Спартак" выглядел лучше во всех футбольных компонентах.
Ответный матч с Севильей? "Спартаку" на выезде играть легче, чем дома. Почему? "Севилья" - играющая команда и она побежит вперед. Ей нужно реабилитироваться. Вот, наказывайте на контратаках. Одной передачей выводите футболистов в атаку. Главное - не перегореть, выйти в спокойной обстановке. В остальном, с "Севильей" играть можно. Ее стиль похож на спартаковский. Другое дело - исполнители", - передает слова Рейнгольда "Советский спорт".
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