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"СКА-Хабаровск" обыграл "Уфу" в молодежном чемпионате

В матче 14-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Уфа" потерпела поражение в Хабаровске.

Молодежное первенство. 14 тур

"СКА-Хабаровск" - "Уфа" - 2:0

Голы: Барбаро, 20, Агаронян, 25

"СКА-Хабаровск": Агафонов, Тишкин (Слесарев, 46), Сафронов, Головатюк, Кучин, Аршанский, Князев, Любимов, Барбаро (Ломаченко, 46 (Степаненко, 88)), Зотов (Князев, 75), Максименко, Агаронян (Бобровский, 85)

"Уфа": Ефимов, Патрашко, Хазиев, Дивеев, Дёмин, Криворог, Зарипов, Безденежных, Власов, Кутлусурин, Журавлёв

Предупреждения: Ломаченко, 68.
Теги: СКА-Хабаровск Уфа
Сегодня, 10:56
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