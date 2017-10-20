"Спартак" принял участие в церемонии памяти погибшим на матче с "Харлемом"

Руководство, тренеры и игроки "Спартака" в пятницу в Москве отдали дань памяти болельщикам, погибшим 35 лет назад в давке на выходе с футбольного матча с "Харлемом" (Нидерланды).Трагедия произошла 20 октября 1982 года на стадионе "Лужники". В концовке матча 1/16 финала Кубка УЕФА из-за давки, возникшей на одном из выходов с арены, погибли 66 болельщиков, 61 человек пострадал.Траурная церемония прошла у памятника "Погибшим на стадионах мира", установленного на территории спорткомплекса "Лужники" в 1992 году. К монументу возложили венок от клуба главный тренер "Спартака" Массимо Каррера и капитан команды Денис Глушаков. Цветы к памятнику также возложили генеральный директор "красно-белых" Сергей Родионов (в 1982 году был участником матча), полузащитник Дмитрий Комбаров, вратарь Артем Ребров, ветераны, молодые игроки клуба, а также болельщики."Сегодня 35 лет с того матча, это очень серьезная дата. Казалось, что это было совсем недавно, а прошло уже столько лет. И важно, что сегодня здесь очень много людей и очень много цветов, - сказал Родионов. - Люди должны помнить про погибших, это важно для их родственников".