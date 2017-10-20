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В "Ростове" сменился генеральный директор

20 октября в ФК "Ростов" произошли кадровые изменения. Павел Лощилов покидает пост генерального директора клуба.

Новым генеральным директором клуба будет назначен финансовый директор ФК "Ростов" Константин Николаевич Волосов.

ФК "Ростов"
Теги: Ростов
Сегодня, 11:44
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№1 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 12:10) #
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Это как-то отразится на местоположении в турнирной таблице?


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008
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