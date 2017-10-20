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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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В "Ростове" сменился генеральный директор
20 октября в ФК "Ростов" произошли кадровые изменения. Павел Лощилов покидает пост генерального директора клуба.
Новым генеральным директором клуба будет назначен финансовый директор ФК "Ростов" Константин Николаевич Волосов.
ФК "Ростов"
Новым генеральным директором клуба будет назначен финансовый директор ФК "Ростов" Константин Николаевич Волосов.
ФК "Ростов"
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