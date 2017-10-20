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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Денис Глушаков посвятил победу над "Севильей" погибшим в 1982 году в "Лужниках"
Капитан "Спартака" Денис Глушаков заявил, что посвящает победу команды над испанской "Севильей" в Лиге чемпионов болельщикам "красно-белых", погибшим в 1982 году в "Лужниках" в концовке матча 1/16 финала Кубка УЕФА с голландским "Харлемом".
"Хорошо, что в клубе помнят о той трагедии и что молодые футболисты знают историю "Спартака". Мы не знали заранее об этой акции, нам сказали после матча, но можем, наверное, победу над "Севильей" посвятить памяти погибших болельщиков.
Надо помнить о тех людях, которые были с командой в то время. И надо быть всегда вместе, "Спартак" всегда будет одной семьей", - цитирует Глушакова "Р-Спорт".
"Хорошо, что в клубе помнят о той трагедии и что молодые футболисты знают историю "Спартака". Мы не знали заранее об этой акции, нам сказали после матча, но можем, наверное, победу над "Севильей" посвятить памяти погибших болельщиков.
Надо помнить о тех людях, которые были с командой в то время. И надо быть всегда вместе, "Спартак" всегда будет одной семьей", - цитирует Глушакова "Р-Спорт".
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