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Валерий Рейнгольд: ЦСКА был эталоном, и он на глазах разваливается, жалко команду

Бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд оставил мнение об игре ЦСКА после матча с "Базелем" в Лиге чемпионов.

"Впечатление осталось печальное. Надо же с чем-то сравнивать. Тем более есть с чем. Днем ранее "Спартак" сотворил футбольный шедевр. В какие годы наша команда забивала пять мячей в Лиге чемпионов, и кому?! Трехкратному победителю Лиги Европы.

У ЦСКА есть свои проблемы. Наш чемпионат строится на каких-то непонятных вещах: денег нет, ветер не туда дует, трусы слишком длинные или поле плохое. ЦСКА был эталоном российского футбола и он на глазах разваливается. Жалко команду.

Почему ЦСКА превратился в рядовую команду? Нет исполнителей. Главная проблем ЦСКА - нет игры. То, что армейцы делают на поле - нудная работа. Впечатление, что футболисты выполняют такой невыносимый труд, что не знают как работу начать и как ее закончить. Виновато руководство ЦСКА. Это их проблема, что никого не взяли взамен ушедшим. В ЦСКА средние футболисты во все линиях.

Если суммировать все проблемы, у ЦСКА намечается провал, а команда идет в лидерах чемпионата России. Каков же тогда уровень нашего чемпионата? У него нет потенциала, а поэтому ЦСКА спокойно может завершить сезон на третьем месте. Вы видели в среду уровень ЦСКА? Без содрогания нельзя смотреть. Ни убежать, ни обыграть, ни ударить.

Головин? Наблюдаю за его действиями. Сколько шуму было вокруг него создано искусственно! И ничего. Он без команды играть не будет. Он - ведомый игрок, не лидер", - передает слова Рейнгольда "Советский спорт".
Теги: Рейнгольд ЦСКА
Сегодня, 11:56
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№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:56) #
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online

Цитата: molot327
Чем больше негатива в адрес ЦСКА со стороны подобного рода "экспертов", тем лучше.


Ну, он ведь прав во многом, если не во всём. Другое дело, почему он выдает все это, как будто только вчера сообразил?

PS Впрочем, нам не привыкать, переживем и это...
Регистрация: 26.01.2007
№2 Написал: genpalagin Воронеж (Сегодня, 12:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Досадно то, что ВСЯ Россия болела за ЦСКА, а "игра" получилась хуже, чем в ФНЛ... И дело не в Акинфееве, он своё дело делал, а в той тактической модели игры, и беспросветной "бесполезности" молодежи... в атаке...
Одни сожаления и расстройства....
Регистрация: 13.09.2012
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 12:11) #
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Болеет за:
ЦСКА
Чем больше негатива в адрес ЦСКА со стороны подобного рода "экспертов", тем лучше.

Делать глобальные выводы по одному (двум, трем) матчу могут только предвзятые личности.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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