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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Рейнгольд: ЦСКА был эталоном, и он на глазах разваливается, жалко команду
Бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд оставил мнение об игре ЦСКА после матча с "Базелем" в Лиге чемпионов.
"Впечатление осталось печальное. Надо же с чем-то сравнивать. Тем более есть с чем. Днем ранее "Спартак" сотворил футбольный шедевр. В какие годы наша команда забивала пять мячей в Лиге чемпионов, и кому?! Трехкратному победителю Лиги Европы.
У ЦСКА есть свои проблемы. Наш чемпионат строится на каких-то непонятных вещах: денег нет, ветер не туда дует, трусы слишком длинные или поле плохое. ЦСКА был эталоном российского футбола и он на глазах разваливается. Жалко команду.
Почему ЦСКА превратился в рядовую команду? Нет исполнителей. Главная проблем ЦСКА - нет игры. То, что армейцы делают на поле - нудная работа. Впечатление, что футболисты выполняют такой невыносимый труд, что не знают как работу начать и как ее закончить. Виновато руководство ЦСКА. Это их проблема, что никого не взяли взамен ушедшим. В ЦСКА средние футболисты во все линиях.
Если суммировать все проблемы, у ЦСКА намечается провал, а команда идет в лидерах чемпионата России. Каков же тогда уровень нашего чемпионата? У него нет потенциала, а поэтому ЦСКА спокойно может завершить сезон на третьем месте. Вы видели в среду уровень ЦСКА? Без содрогания нельзя смотреть. Ни убежать, ни обыграть, ни ударить.
Головин? Наблюдаю за его действиями. Сколько шуму было вокруг него создано искусственно! И ничего. Он без команды играть не будет. Он - ведомый игрок, не лидер", - передает слова Рейнгольда "Советский спорт".
"Впечатление осталось печальное. Надо же с чем-то сравнивать. Тем более есть с чем. Днем ранее "Спартак" сотворил футбольный шедевр. В какие годы наша команда забивала пять мячей в Лиге чемпионов, и кому?! Трехкратному победителю Лиги Европы.
У ЦСКА есть свои проблемы. Наш чемпионат строится на каких-то непонятных вещах: денег нет, ветер не туда дует, трусы слишком длинные или поле плохое. ЦСКА был эталоном российского футбола и он на глазах разваливается. Жалко команду.
Почему ЦСКА превратился в рядовую команду? Нет исполнителей. Главная проблем ЦСКА - нет игры. То, что армейцы делают на поле - нудная работа. Впечатление, что футболисты выполняют такой невыносимый труд, что не знают как работу начать и как ее закончить. Виновато руководство ЦСКА. Это их проблема, что никого не взяли взамен ушедшим. В ЦСКА средние футболисты во все линиях.
Если суммировать все проблемы, у ЦСКА намечается провал, а команда идет в лидерах чемпионата России. Каков же тогда уровень нашего чемпионата? У него нет потенциала, а поэтому ЦСКА спокойно может завершить сезон на третьем месте. Вы видели в среду уровень ЦСКА? Без содрогания нельзя смотреть. Ни убежать, ни обыграть, ни ударить.
Головин? Наблюдаю за его действиями. Сколько шуму было вокруг него создано искусственно! И ничего. Он без команды играть не будет. Он - ведомый игрок, не лидер", - передает слова Рейнгольда "Советский спорт".
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