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Владислав Радимов: посыл от Денисова был: "Радимов, уходи". От него не ожидал

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов рассказал о конфликте с экс-полузащитником сине-бело-голубых Игорем Денисовым.

– Кто из руководителей клуба произнес – «Влад, нужно уходить»?

– Митрофанов. Еще добавил, что меня оштрафовали на все годовые премии. Это серьезные деньги.

– Геннадий Орлов рассказывал нам: «В той ситуации Влад рассчитывал, что группа игроков его поддержит. Но они выступили против. Вот Радимова и объявили виноватым, отстранили».

– Это правда.

– Кто особенно был настроен против вас?

– Денисов. От него не ожидал.

– Что говорил?

– Посыл такой – «Радимов, уходи». Да я бы все равно ушел, не надо было меня подгонять! Симутенков не даст соврать, ему сказал: «Игорь, не знаю, куда, но уйду».

Денисова взяли в «Зенит» зеленым пацаном, я ему помогал. Он убегал с тренировок, Петржела собирался его отчислять. А я убеждал: «Это будет отличный футболист!» Когда же мне стало тяжело – получилось вот так. Добивать лежачего – неправильно. После истории с этим проклятым протоколом не здоровался с Гариком лет пять.

– Когда помирились?

– Пару раз предлагал повидаться, когда приезжал в Питер и встречался с друзьями. Я игнорировал. Однажды снова SMS от Гарика. Сказал Татьяне: «Смотри, опять Денисов!» Она взглянула: «Ну и сходи. Сколько лет-то прошло. Что ты теряешь? Поговори! Напейтесь с ним, в конце концов…»

– Сходили?

– Да.

СЭ
Теги: Радимов Зенит
Сегодня, 12:33
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(2)
№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 12:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
а что за протокол?
Регистрация: 18.08.2013
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