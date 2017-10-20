Владислав Радимов: посыл от Денисова был: "Радимов, уходи". От него не ожидал

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов рассказал о конфликте с экс-полузащитником сине-бело-голубых Игорем Денисовым.– Митрофанов. Еще добавил, что меня оштрафовали на все годовые премии. Это серьезные деньги.– Это правда.– Денисов. От него не ожидал.– Посыл такой – «Радимов, уходи». Да я бы все равно ушел, не надо было меня подгонять! Симутенков не даст соврать, ему сказал: «Игорь, не знаю, куда, но уйду».Денисова взяли в «Зенит» зеленым пацаном, я ему помогал. Он убегал с тренировок, Петржела собирался его отчислять. А я убеждал: «Это будет отличный футболист!» Когда же мне стало тяжело – получилось вот так. Добивать лежачего – неправильно. После истории с этим проклятым протоколом не здоровался с Гариком лет пять.– Пару раз предлагал повидаться, когда приезжал в Питер и встречался с друзьями. Я игнорировал. Однажды снова SMS от Гарика. Сказал Татьяне: «Смотри, опять Денисов!» Она взглянула: «Ну и сходи. Сколько лет-то прошло. Что ты теряешь? Поговори! Напейтесь с ним, в конце концов…»– Да.