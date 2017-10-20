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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Аленичев: иногда кажется, что мы с Семиным одного поколения
Экс-наставник "Спартака", главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев, которому 20 октября исполнилось 45 лет, рассказал о Юрии Сёмине, под руководством которого ему довелось поработать в "Локомотиве".
"На первых порах побаивался его, стеснялся спросить совета, как бы иногда ни хотелось. Одно дело – взрослый мужик за 30, другое – зелёный мальчишка, попавший из провинции в Москву, в "Локомотив", в высшую лигу… Но это нормально. Молодёжь должна бояться тренера.
За прошедшие четверть века Юрий Палыч помудрел, повзрослел, но в эмоциональном плане совершенно не изменился. Всё так же бегает, покрикивает на бровке. У меня иногда создаётся впечатление, что мы с ним одного поколения – настолько он энергичен и бодр в свои 70 лет.
Бывало, срывался, закипал, но хамства в адрес футболистов никогда себе не позволял. А вот гонял нас немилосердно! С тех пор Сочи, Хоста у меня с тяжёлыми погодными условиями и сумасшедшими нагрузками ассоциируются. Долгое время был уверен, что Сёмин один такой "деспот" - пока с Земаном не познакомился", - цитирует Аленичева "Чемпионат".
"На первых порах побаивался его, стеснялся спросить совета, как бы иногда ни хотелось. Одно дело – взрослый мужик за 30, другое – зелёный мальчишка, попавший из провинции в Москву, в "Локомотив", в высшую лигу… Но это нормально. Молодёжь должна бояться тренера.
За прошедшие четверть века Юрий Палыч помудрел, повзрослел, но в эмоциональном плане совершенно не изменился. Всё так же бегает, покрикивает на бровке. У меня иногда создаётся впечатление, что мы с ним одного поколения – настолько он энергичен и бодр в свои 70 лет.
Бывало, срывался, закипал, но хамства в адрес футболистов никогда себе не позволял. А вот гонял нас немилосердно! С тех пор Сочи, Хоста у меня с тяжёлыми погодными условиями и сумасшедшими нагрузками ассоциируются. Долгое время был уверен, что Сёмин один такой "деспот" - пока с Земаном не познакомился", - цитирует Аленичева "Чемпионат".
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