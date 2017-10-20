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УЕФА усмотрел расизм в песнях болельщиков "Ромы"

УЕФА открыл дело против "Ромы" по итогам матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Челси" (3:3), информирует официальный сайт УЕФА.

Сообщается, что дело открыто из-за расистских песен со стороны фанатов римлян. Вопрос будет рассмотрен соответствующей комиссией 16 ноября.
Теги: Рома
Сегодня, 12:52
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№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:58) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
И опять с участием английского клуба...ну вот чё с ними поделаешь? Плаксы, ей богу!


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:56) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Скоро нельзя будет в чёрных гетрах играть. Добывать уголь. Продавать бананы. И посмертно надо Малевича осудить.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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