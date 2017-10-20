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Назначены арбитры на матчи 1/8 финала Кубка России

Стали известны имена судей, которые будут судить матчи 1/8 финала Кубка России. Игры в среду, 25 октября.

«СКА-Хабаровск» – «Динамо – Санкт-Петербург»: судья – Олег Соколов (Воронеж);

«Луч-Энергия» – «Енисей»: судья – Антон Анопа (Благовещенск);

«Тамбов» – «Авангард»: судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург);

«Шинник» – «Олимпиец»: судья – Александр Борисов (Самара);

«Ростов» – «Амкар»: судья – Алексей Сухой (Люберцы);

«Спартак» – «Спартак-Нальчик»: судья – Николай Волошин (Смоленск);

«Рубин» – «Крылья Советов»: судья – Игорь Федотов (Москва);

«Тосно» – «Томь»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

РФС
Сегодня, 12:58
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