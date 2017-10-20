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Игорь Лебедев: чтобы попадать в состав, нужно не паспортом махать, лимит портит футбол

Член исполкома РФС и заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал лимит на легионеров в РФПЛ.

"Это проблема, которая стоит на повестке дня российского футбола уже лет 10. Каждый год несколько раз кто-то поднимает данный вопрос, приводя разные доводы. Нам пора самим для себя определиться, чего мы хотим. Если мы хотим подобных игр и подобных результатов, как с испанской "Севильей"; если мы хотим видеть "Зенит" на первой строчке турнирной таблицы Лиги Европы с тремя победами в трёх матчах; если мы хотим полные трибуны "Открытие Арены" и "Крестовского" во время этих матчей - пусть играют те, кто забивает. Болельщик приходит смотреть красивый футбол, приходит смотреть победы 5:1 над "Севильей". Понимаете, молодёжь ведь тоже смотрит эти матчи. После победы "Спартака" в Лиге чемпионов я вообще сказал, что эту игру необходимо отдать во все спортивные школы. Пусть по ней занятия проводят, как нужно играть в футбол.

Если мы хотим, чтобы российские команды поднимались всё выше и выше в еврокубках, то надо твёрдо себе сказать: "Не нужен нам лимит легионеров". Все попытки обосновать это тем, что наши игроки должны получать игровую практику, а при легионерах это невозможно, беспочвенны. Посмотрите, в каждом клубе есть российский футболист. В "Зените", например, играют Александр Кокорин и Андрей Лунёв. Они попадают в заявку не потому, что они русские. Ребята показывают соответствующий уровень игры. Так вот для того, чтобы наши футболисты попадали в состав, нужно не паспортом махать и бить себя в грудь, крича: "Я русский, ставьте меня в основу". Всё нужно доказывать игрой на поле. Лимит портит российский футбол, портит зрелищность, отталкивает болельщиков. В общем, одни минусы!

Я думаю, что решение уже принято. После чемпионата мира в России лимит на легионеров претерпит большие изменения и появится система "10+15". И это будет зависеть не от конкретной игры, это будет касаться заявки на весь сезон. В таком случае всё изменится. Пойдут болельщики, улучшится игра клубов. Могу сказать, что только рядом с Квинси Промесом будут расти Денис Глушаков и Александр Самедов. А рядом с русскими, но игроками среднего уровня роста никакого не будет", - цитирует Лебедева "Чемпионат".
Теги: Лебедев
Сегодня, 13:36
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№3 Написал: safonas (Сегодня, 14:25) #
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а я согласен с ним, если наши Иванушки не хотят играть, а только бабки получать, то нужно снимать лимит, может это заставит их прогрессировать , стараться уехать за гарницу в сильные клубы и лиги


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 14:22) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Все верно.через неделю никто не вспомнит кто забивал в матче Спартак- Севилья или Зенит-Русенборг. Но все будут знать ,что победили российские клубы.
Регистрация: 24.05.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:48) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
болтун


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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