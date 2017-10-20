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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Игорь Лебедев: чтобы попадать в состав, нужно не паспортом махать, лимит портит футбол
Член исполкома РФС и заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал лимит на легионеров в РФПЛ.
"Это проблема, которая стоит на повестке дня российского футбола уже лет 10. Каждый год несколько раз кто-то поднимает данный вопрос, приводя разные доводы. Нам пора самим для себя определиться, чего мы хотим. Если мы хотим подобных игр и подобных результатов, как с испанской "Севильей"; если мы хотим видеть "Зенит" на первой строчке турнирной таблицы Лиги Европы с тремя победами в трёх матчах; если мы хотим полные трибуны "Открытие Арены" и "Крестовского" во время этих матчей - пусть играют те, кто забивает. Болельщик приходит смотреть красивый футбол, приходит смотреть победы 5:1 над "Севильей". Понимаете, молодёжь ведь тоже смотрит эти матчи. После победы "Спартака" в Лиге чемпионов я вообще сказал, что эту игру необходимо отдать во все спортивные школы. Пусть по ней занятия проводят, как нужно играть в футбол.
Если мы хотим, чтобы российские команды поднимались всё выше и выше в еврокубках, то надо твёрдо себе сказать: "Не нужен нам лимит легионеров". Все попытки обосновать это тем, что наши игроки должны получать игровую практику, а при легионерах это невозможно, беспочвенны. Посмотрите, в каждом клубе есть российский футболист. В "Зените", например, играют Александр Кокорин и Андрей Лунёв. Они попадают в заявку не потому, что они русские. Ребята показывают соответствующий уровень игры. Так вот для того, чтобы наши футболисты попадали в состав, нужно не паспортом махать и бить себя в грудь, крича: "Я русский, ставьте меня в основу". Всё нужно доказывать игрой на поле. Лимит портит российский футбол, портит зрелищность, отталкивает болельщиков. В общем, одни минусы!
Я думаю, что решение уже принято. После чемпионата мира в России лимит на легионеров претерпит большие изменения и появится система "10+15". И это будет зависеть не от конкретной игры, это будет касаться заявки на весь сезон. В таком случае всё изменится. Пойдут болельщики, улучшится игра клубов. Могу сказать, что только рядом с Квинси Промесом будут расти Денис Глушаков и Александр Самедов. А рядом с русскими, но игроками среднего уровня роста никакого не будет", - цитирует Лебедева "Чемпионат".
"Это проблема, которая стоит на повестке дня российского футбола уже лет 10. Каждый год несколько раз кто-то поднимает данный вопрос, приводя разные доводы. Нам пора самим для себя определиться, чего мы хотим. Если мы хотим подобных игр и подобных результатов, как с испанской "Севильей"; если мы хотим видеть "Зенит" на первой строчке турнирной таблицы Лиги Европы с тремя победами в трёх матчах; если мы хотим полные трибуны "Открытие Арены" и "Крестовского" во время этих матчей - пусть играют те, кто забивает. Болельщик приходит смотреть красивый футбол, приходит смотреть победы 5:1 над "Севильей". Понимаете, молодёжь ведь тоже смотрит эти матчи. После победы "Спартака" в Лиге чемпионов я вообще сказал, что эту игру необходимо отдать во все спортивные школы. Пусть по ней занятия проводят, как нужно играть в футбол.
Если мы хотим, чтобы российские команды поднимались всё выше и выше в еврокубках, то надо твёрдо себе сказать: "Не нужен нам лимит легионеров". Все попытки обосновать это тем, что наши игроки должны получать игровую практику, а при легионерах это невозможно, беспочвенны. Посмотрите, в каждом клубе есть российский футболист. В "Зените", например, играют Александр Кокорин и Андрей Лунёв. Они попадают в заявку не потому, что они русские. Ребята показывают соответствующий уровень игры. Так вот для того, чтобы наши футболисты попадали в состав, нужно не паспортом махать и бить себя в грудь, крича: "Я русский, ставьте меня в основу". Всё нужно доказывать игрой на поле. Лимит портит российский футбол, портит зрелищность, отталкивает болельщиков. В общем, одни минусы!
Я думаю, что решение уже принято. После чемпионата мира в России лимит на легионеров претерпит большие изменения и появится система "10+15". И это будет зависеть не от конкретной игры, это будет касаться заявки на весь сезон. В таком случае всё изменится. Пойдут болельщики, улучшится игра клубов. Могу сказать, что только рядом с Квинси Промесом будут расти Денис Глушаков и Александр Самедов. А рядом с русскими, но игроками среднего уровня роста никакого не будет", - цитирует Лебедева "Чемпионат".
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