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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Фанат "Эвертона" полез в драку с ребенком на руках (видео)
Во время матча Лиги Европы между "Эвертоном" и французским "Лионом" (1:2) возле трибуны болельщиков ливерпульской команды произошла потасовка между игроками команд, передает "Газета.Ru".
В стычку футболистов полез один из фанатов "Эвертона", держа в руках ребенка.
В стычку футболистов полез один из фанатов "Эвертона", держа в руках ребенка.
Yep. That's an Everton fan with his child trying to hit a Lyon player. pic.twitter.com/px3PtMTSHm— Ben (@InsideN17) October 19, 2017
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