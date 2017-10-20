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Фанат "Эвертона" полез в драку с ребенком на руках (видео)

Во время матча Лиги Европы между "Эвертоном" и французским "Лионом" (1:2) возле трибуны болельщиков ливерпульской команды произошла потасовка между игроками команд, передает "Газета.Ru".

В стычку футболистов полез один из фанатов "Эвертона", держа в руках ребенка.

Теги: Эвертон
Сегодня, 14:22
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