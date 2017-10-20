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Дмитрий Аленичев пошутил во время поздравления с 45-летием от "Енисея" (видео)

"Енисей" поздравил с днем рождения главного тренера Дмитрия Аленичева. Специалисту исполнилось 45 лет.

Директор "Енисея" Денис Рубцов в компании двух очаровательных девушек выступил с поздравительной речью. После чего Аленичев в шутку отодвинул функционера, так как тот загораживал одну из девушек. В ответ Рубцов поставил наставника команды между двух представительниц прекрасного пола.

Теги: Аленичев Енисей
Сегодня, 14:29
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