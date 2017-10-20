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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Аленичев пошутил во время поздравления с 45-летием от "Енисея" (видео)
"Енисей" поздравил с днем рождения главного тренера Дмитрия Аленичева. Специалисту исполнилось 45 лет.
Директор "Енисея" Денис Рубцов в компании двух очаровательных девушек выступил с поздравительной речью. После чего Аленичев в шутку отодвинул функционера, так как тот загораживал одну из девушек. В ответ Рубцов поставил наставника команды между двух представительниц прекрасного пола.
Директор "Енисея" Денис Рубцов в компании двух очаровательных девушек выступил с поздравительной речью. После чего Аленичев в шутку отодвинул функционера, так как тот загораживал одну из девушек. В ответ Рубцов поставил наставника команды между двух представительниц прекрасного пола.
С днем рождения, Тренер! pic.twitter.com/RHnVNPZcIv— ФК «Енисей» (@FCEnisey) October 20, 2017
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