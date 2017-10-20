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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Агент: Давыдову пора уже на себя разозлиться и перестать быть перспективным
Алексей Сафонов, агент форварда "Спартака" Дениса Давыдова высказал свое видение перспектив своего клиента.
"Сейчас у Дениса Давыдова такое время, что эра немого кино прошла, а звуковая еще не началась – как у Остапа Бендера. Пора уже на себя разозлиться и быть не перспективным, поскольку возраст уже не тот, а начать выходить на поле и все доказывать.
Я ему говорю, что Гетце в 21 год уже был пятикратным чемпионом Германии и становился чемпионом мира, причем забивал в финале. А у нас, когда человеку 24-25 лет, все говорим, какой перспективный.
Кокорин и Смолов раскрылись позднее? Да, они долго не забивали в свое время. Дай бог, чтобы у Дениса все сложилось так же. Думаю, получится.
Были варианты, когда хотели уйти в аренду, но "Спартак" не отпускал. Надо уважать контракт клуба, и все зависит от тренера. В первую очередь надо в себе покопаться", – цитирует Сафонова "Спорт FM".
"Сейчас у Дениса Давыдова такое время, что эра немого кино прошла, а звуковая еще не началась – как у Остапа Бендера. Пора уже на себя разозлиться и быть не перспективным, поскольку возраст уже не тот, а начать выходить на поле и все доказывать.
Я ему говорю, что Гетце в 21 год уже был пятикратным чемпионом Германии и становился чемпионом мира, причем забивал в финале. А у нас, когда человеку 24-25 лет, все говорим, какой перспективный.
Кокорин и Смолов раскрылись позднее? Да, они долго не забивали в свое время. Дай бог, чтобы у Дениса все сложилось так же. Думаю, получится.
Были варианты, когда хотели уйти в аренду, но "Спартак" не отпускал. Надо уважать контракт клуба, и все зависит от тренера. В первую очередь надо в себе покопаться", – цитирует Сафонова "Спорт FM".
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