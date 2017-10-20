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Агент: Давыдову пора уже на себя разозлиться и перестать быть перспективным

Алексей Сафонов, агент форварда "Спартака" Дениса Давыдова высказал свое видение перспектив своего клиента.

"Сейчас у Дениса Давыдова такое время, что эра немого кино прошла, а звуковая еще не началась – как у Остапа Бендера. Пора уже на себя разозлиться и быть не перспективным, поскольку возраст уже не тот, а начать выходить на поле и все доказывать.

Я ему говорю, что Гетце в 21 год уже был пятикратным чемпионом Германии и становился чемпионом мира, причем забивал в финале. А у нас, когда человеку 24-25 лет, все говорим, какой перспективный.

Кокорин и Смолов раскрылись позднее? Да, они долго не забивали в свое время. Дай бог, чтобы у Дениса все сложилось так же. Думаю, получится.

Были варианты, когда хотели уйти в аренду, но "Спартак" не отпускал. Надо уважать контракт клуба, и все зависит от тренера. В первую очередь надо в себе покопаться", – цитирует Сафонова "Спорт FM".
Теги: Давыдов Спартак
Сегодня, 14:49
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4
(0)
№4 Написал: kurbath тула (Сегодня, 15:47) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Безвольное существо
как игрок полный ноль
сплавить в фнл
не куй таких перспективных до пенсии держать
Регистрация: 20.11.2015
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:43) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Riders1990
Дайте ему время на поле и так на 3 фронта играем!

Видимо, ты хочешь сокращения фронтов. Давыдов дно днищенское. Бесхребетное аморфное создание.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: safonas (Сегодня, 15:07) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: Riders1990
Дайте ему время на поле и так на 3 фронта играем!

давали и что? да ничего, пустой бегунок статист, на счет аренды согласен, возможно в клубе из второй восьмерки и раскрылся бы при постоянной практике, но для этого нужно доверие клуба и тренера, а так же команда на которую не давит результат, в Спартаке вон молодые Нимели и Сакала и то сильнее выглядят


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 14:57) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Дайте ему время на поле и так на 3 фронта играем!


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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