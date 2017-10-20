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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Михаил Гершкович: "Зенит" займёт первое место в группе и будет нацелен на победу в Лиге Европы (2)
Нобель Арустамян: "Спартак" реально рассматривал вариант аренды Диего Косты (видео)
Телекомментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал о том, кем летом мог усилиться "Спартак".
"В июне "Спартак" очень хотел купить Дзаппакосту, который играл за "Торино". Игрок сборной Италии, что важно, потому что Каррера настаивал, чтобы новички были бы сильнее тех, кто уже есть в команде.
"Торино" хотел за него в районе 12-15 миллионов евро. Через два месяца Дзаппакоста стоил уже в районе 25 миллионов – столько за него заплатил "Челси".
Та же история была и с Бруно Пересом, правым защитником "Ромы". "Спартак" хотел его, но был слишком высокий ценник для правого защитника, как считал Леонид Федун – около 16 миллионов евро. Он решил направить эти деньги на игрока атаки, но это был разговор уже об августе.
Каррера даже обсуждал с Конте вариант аренды Диего Косты, который вдребезги разругался с Конте. "Спартак" реально рассматривал вариант аренды футболиста до конца календарного года, и даже были какие-то контакты. Однако сам Диего Коста не хотел рассматривать другие варианты, кроме "Атлетико", – цитирует Арустамяна "Sports.ru".
ВИДЕО - здесь
"В июне "Спартак" очень хотел купить Дзаппакосту, который играл за "Торино". Игрок сборной Италии, что важно, потому что Каррера настаивал, чтобы новички были бы сильнее тех, кто уже есть в команде.
"Торино" хотел за него в районе 12-15 миллионов евро. Через два месяца Дзаппакоста стоил уже в районе 25 миллионов – столько за него заплатил "Челси".
Та же история была и с Бруно Пересом, правым защитником "Ромы". "Спартак" хотел его, но был слишком высокий ценник для правого защитника, как считал Леонид Федун – около 16 миллионов евро. Он решил направить эти деньги на игрока атаки, но это был разговор уже об августе.
Каррера даже обсуждал с Конте вариант аренды Диего Косты, который вдребезги разругался с Конте. "Спартак" реально рассматривал вариант аренды футболиста до конца календарного года, и даже были какие-то контакты. Однако сам Диего Коста не хотел рассматривать другие варианты, кроме "Атлетико", – цитирует Арустамяна "Sports.ru".
ВИДЕО - здесь
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