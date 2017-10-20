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Нобель Арустамян: "Спартак" реально рассматривал вариант аренды Диего Косты (видео)

Телекомментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал о том, кем летом мог усилиться "Спартак".

"В июне "Спартак" очень хотел купить Дзаппакосту, который играл за "Торино". Игрок сборной Италии, что важно, потому что Каррера настаивал, чтобы новички были бы сильнее тех, кто уже есть в команде.

"Торино" хотел за него в районе 12-15 миллионов евро. Через два месяца Дзаппакоста стоил уже в районе 25 миллионов – столько за него заплатил "Челси".

Та же история была и с Бруно Пересом, правым защитником "Ромы". "Спартак" хотел его, но был слишком высокий ценник для правого защитника, как считал Леонид Федун – около 16 миллионов евро. Он решил направить эти деньги на игрока атаки, но это был разговор уже об августе.

Каррера даже обсуждал с Конте вариант аренды Диего Косты, который вдребезги разругался с Конте. "Спартак" реально рассматривал вариант аренды футболиста до конца календарного года, и даже были какие-то контакты. Однако сам Диего Коста не хотел рассматривать другие варианты, кроме "Атлетико", – цитирует Арустамяна "Sports.ru".

ВИДЕО - здесь
Теги: Арустамян Спартак
Сегодня, 14:57
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8
(1)
№8 Написал: Батька (Сегодня, 15:46) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: spiri
ребята,не позорьтесь!

это ты кому Шнобелю )? только он мечтает и придумывает небылицы ...
Регистрация: 9.09.2016
№7 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 15:43) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
ребята,не позорьтесь!
Какой Коста,какой Дзаппакоста?
На фига мечтать?? flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№6 Написал: Igor (FCSM) Москва (Сегодня, 15:43) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Todd,
Потому что новости до rusfootball доходят через 1-2 месяца, так что всё в порядке).
Регистрация: 1.12.2014
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:40) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
А Шнобелю всё это Каррера рассказал? Или сам Коста? Балабол сидит и сказки придумывает, подчёркивая свою значимость и осведомлённость. Трепло.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Todd (Сегодня, 15:33) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Зачем писать о том что не случилось Если бы у бабушки были яйца. она была бы дедушкой.


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Баклан-Арена звучит гордо!
Регистрация: 26.02.2016
№3 Написал: Scoter дом (Сегодня, 15:30) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
вроде не 1 апреля
Регистрация: 26.09.2006
№2 Написал: kruga (Сегодня, 15:25) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
вот только Коста видел спатак крутящемся на одном органе.

уж не на том ли, на котором Тула зеньку покрутила?


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:20) #
  • -10
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
вот только Коста видел спатак крутящемся на одном органе.


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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