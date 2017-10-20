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УЕФА открыл дело против "Эвертона" из-за агрессии болельщиков

УЕФА открыл дело против английского "Эвертона" по итогам матча Лиги Европы против французского "Лиона" по обвинению в агрессии со стороны болельщиков к футболистам.

Напомним, в середине второго тайма между футболистами на поле произошла потасовка, события развивались рядом с трибуной с фанатами "Эвертона". Некоторые болельщики попытались вмешаться в конфликт. Один мужчина, будучи с ребенком на руках, ударил голкипера гостей Антони Лопеша.

Вопрос будет рассмотрен контрольно-этической и дисциплинарной инстанцией УЕФА 16 ноября.

Р-Спорт
Теги: Эвертон
Сегодня, 14:59
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