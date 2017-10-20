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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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УЕФА открыл дело против "Эвертона" из-за агрессии болельщиков
УЕФА открыл дело против английского "Эвертона" по итогам матча Лиги Европы против французского "Лиона" по обвинению в агрессии со стороны болельщиков к футболистам.
Напомним, в середине второго тайма между футболистами на поле произошла потасовка, события развивались рядом с трибуной с фанатами "Эвертона". Некоторые болельщики попытались вмешаться в конфликт. Один мужчина, будучи с ребенком на руках, ударил голкипера гостей Антони Лопеша.
Вопрос будет рассмотрен контрольно-этической и дисциплинарной инстанцией УЕФА 16 ноября.
Р-Спорт
Напомним, в середине второго тайма между футболистами на поле произошла потасовка, события развивались рядом с трибуной с фанатами "Эвертона". Некоторые болельщики попытались вмешаться в конфликт. Один мужчина, будучи с ребенком на руках, ударил голкипера гостей Антони Лопеша.
Вопрос будет рассмотрен контрольно-этической и дисциплинарной инстанцией УЕФА 16 ноября.
Р-Спорт
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