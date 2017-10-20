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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Ростов" заработал больше ЦСКА за прошлый сезон Лиги чемпионов
УЕФА опубликовал финансовый отчет о доходах клубов от выступления в Лиге чемпионов в сезоне-2016/17. Лидером по этому показателю стал финалист турнира "Ювентус", заработавший 110,43 миллиона евро.
Второе место занял четвертьфиналист турнира "Лестер". Доход чемпионов Англии-2015/16 составил 81,68 миллиона евро. "Реал", который выиграл трофей во второй раз подряд, заработал 81,05 миллиона евро и занял третье место.
"Ростов", впервые в своей истории участвовавший в Лиге чемпионов, заработал 20,44 миллиона евро. Команда преодолела два отборочных раунда, вышла в основную сетку турнира, где с третьего места в группе с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ пробилась в плей-офф Лиги Европы.
По этому показателю дончане опередили ЦСКА, чей доход составил 17,889 миллиона евро. Армейцы заняли четвертое место в квартете с "Монако", "Байером" и "Тоттенхэмом", потерпев три поражения и трижды сыграв вничью.
Отметим, что все средства, которые распределяются между участниками Лиги чемпионов в соотношении 60:40 между фиксированными выплатами и доходами, которые зависят от маркетингового пула.
Второе место занял четвертьфиналист турнира "Лестер". Доход чемпионов Англии-2015/16 составил 81,68 миллиона евро. "Реал", который выиграл трофей во второй раз подряд, заработал 81,05 миллиона евро и занял третье место.
"Ростов", впервые в своей истории участвовавший в Лиге чемпионов, заработал 20,44 миллиона евро. Команда преодолела два отборочных раунда, вышла в основную сетку турнира, где с третьего места в группе с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ пробилась в плей-офф Лиги Европы.
По этому показателю дончане опередили ЦСКА, чей доход составил 17,889 миллиона евро. Армейцы заняли четвертое место в квартете с "Монако", "Байером" и "Тоттенхэмом", потерпев три поражения и трижды сыграв вничью.
Отметим, что все средства, которые распределяются между участниками Лиги чемпионов в соотношении 60:40 между фиксированными выплатами и доходами, которые зависят от маркетингового пула.
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