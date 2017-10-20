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"Ростов" заработал больше ЦСКА за прошлый сезон Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал финансовый отчет о доходах клубов от выступления в Лиге чемпионов в сезоне-2016/17. Лидером по этому показателю стал финалист турнира "Ювентус", заработавший 110,43 миллиона евро.

Второе место занял четвертьфиналист турнира "Лестер". Доход чемпионов Англии-2015/16 составил 81,68 миллиона евро. "Реал", который выиграл трофей во второй раз подряд, заработал 81,05 миллиона евро и занял третье место.

"Ростов", впервые в своей истории участвовавший в Лиге чемпионов, заработал 20,44 миллиона евро. Команда преодолела два отборочных раунда, вышла в основную сетку турнира, где с третьего места в группе с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ пробилась в плей-офф Лиги Европы.

По этому показателю дончане опередили ЦСКА, чей доход составил 17,889 миллиона евро. Армейцы заняли четвертое место в квартете с "Монако", "Байером" и "Тоттенхэмом", потерпев три поражения и трижды сыграв вничью.

Отметим, что все средства, которые распределяются между участниками Лиги чемпионов в соотношении 60:40 между фиксированными выплатами и доходами, которые зависят от маркетингового пула.
Теги: Ростов ЦСКА
Сегодня, 15:30
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:37) #
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Странно а почему Ювентус на 30 лямов получил больше Реала ?

А в этом году меньше что ли бабок за ЛЧ ???
Спартак 15,2 ляма получил ? так у нас победа и две ничьи ??
(€12,7 млн за групповую стадию турнира,
еще по €500 тыс. ему принесли ничьи со словенским "Марибором" (1:1) и английским "Ливерпулем" (1:1).
и €1,5 млн за победу над Сивильей)


А у коней 3 ничейки и € 17,8 млн заработали ?? или там какой то пул еще рекламный потом еще доначислят ???
Регистрация: 9.09.2016
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