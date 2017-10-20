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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Леонид Слуцкий: мы стремимся к первой гостевой победе в этом сезоне
Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказался относительно предстоящего матча 13-го тура Чемпионшипа с "Барнсли".
"Было бы замечательно, если бы смогли вознаградить победой тех, кто собирается поехать на выездную игру против "Барнсли" в субботу. Мы стремимся к первой гостевой победе в этом сезоне, и мы были очень близки к этому в прошлом туре в игре с "Норвичем". Мы едем в Барнсли с очень позитивным настроем.
Мы очень благодарны всем болельщикам, которые нас поддерживают на выездных матчах, и если вы можете приехать в Барнсли, то мы будем очень рады этому. Это будет сложная игра, но нам нужны три очка, и я думаю, что фанаты, которые собираются туда, увидят интересную игру", - добавил Слуцкий.
Советский спорт
"Было бы замечательно, если бы смогли вознаградить победой тех, кто собирается поехать на выездную игру против "Барнсли" в субботу. Мы стремимся к первой гостевой победе в этом сезоне, и мы были очень близки к этому в прошлом туре в игре с "Норвичем". Мы едем в Барнсли с очень позитивным настроем.
Мы очень благодарны всем болельщикам, которые нас поддерживают на выездных матчах, и если вы можете приехать в Барнсли, то мы будем очень рады этому. Это будет сложная игра, но нам нужны три очка, и я думаю, что фанаты, которые собираются туда, увидят интересную игру", - добавил Слуцкий.
Советский спорт
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