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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Геннадий Орлов: станет по два легионера в команде – народ пойдет на это смотреть? Сомневаюсь (2)
Геннадий Орлов: станет по два легионера в команде – народ пойдет на это смотреть? Сомневаюсь (2)
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Геннадий Орлов: станет по два легионера в команде – народ пойдет на это смотреть? Сомневаюсь
Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение по поводу слов президента России Владимира Путина о 8 легионерах в стартовом составе "Зенита".
"Послушайте, результат говорит: этот состав "Зенита" – лучший на текущий момент. Замечу, что в матче со "Спартаком" у "Севильи" было четыре испанца. Евротурниры – это большой бизнес. Никто не думает о паспорте, а только о мастерстве и профессионализме. В "Реале", кажется, два испанца было в игре с "Тоттенхэмом" – да везде так, никуда не деться. Хотим участвовать в еврокубках – надо покупать классных футболистов.
Предположим, стало по два легионера в команде – народ пойдет на это смотреть? Сомневаюсь. Мы видели, как русские ребята играли с "Базелем". А в "Спартаке" кто задает тон? Промес, и он не местный. Так везде, нужно уходить от мысли играть только своими силами. И если клуб хочет выжить, нужно зарабатывать.
Победа в матче Лиги чемпионов стоит 1,5 млн евро, ничья 500 тысяч. Сыграл в группе – еще 16 миллионов. ЦСКА и "Спартак" молодцы, сделали задел на будущее. Есть русская пословица "нельзя быть немножко беременной". Раз играем с европейцами, надо забыть о лимите и разговорах, что в России нет хороших футболистов.
Кстати, они появляются. Аршавин же вырос и Кержаков. Сейчас – братья Миранчуки, Головин. Это что, не русские ребята? Периодически они будут вырастать – но как часто, вот в чем вопрос.
Путин сделал замечание Фурсенко о количестве легионеров. Но почему он не сделал замечание своему правительству: "Где поддержка детско-юношеского футбола?" Ноги же оттуда растут. А клуб – это ножницы: с одной стороны, нужно зарабатывать деньги, играя в европейских турнирах, с другой – готовить футболистов. И как это сделать?
Правительство, взгляните на зарплату детского тренера и условия его работы! В регионах получают по 8-12 тысяч, и это дополнительный заработок, надо же как-то сводить концы с концами. Поэтому тренеры так и относятся к своим обязанностям. Важно создать условия для развития детско-юношеских команд – нужна государственная поддержка, а ее нет. Помогите, а уже потом спрашивайте: "Почему так мало русских игроков?".
Худо-бедно в хоккее система подготовки работает, хотя тоже есть проблемы. Но в футболе ее просто нет. РФС не может все настроить, это общественная организация. Должно помочь государство", - цитирует Орлова "Чемпионат".
У нас 11 новых стадионов и баз для сборных – создайте на их основе футбольные центры! Соберите там лучших тренеров и игроков из региона – по всей стране появятся академии. Нужно использовать этот шанс, ведь дети – будущее нашей жизни", – написал Орлов в своей колонке.
"Послушайте, результат говорит: этот состав "Зенита" – лучший на текущий момент. Замечу, что в матче со "Спартаком" у "Севильи" было четыре испанца. Евротурниры – это большой бизнес. Никто не думает о паспорте, а только о мастерстве и профессионализме. В "Реале", кажется, два испанца было в игре с "Тоттенхэмом" – да везде так, никуда не деться. Хотим участвовать в еврокубках – надо покупать классных футболистов.
Предположим, стало по два легионера в команде – народ пойдет на это смотреть? Сомневаюсь. Мы видели, как русские ребята играли с "Базелем". А в "Спартаке" кто задает тон? Промес, и он не местный. Так везде, нужно уходить от мысли играть только своими силами. И если клуб хочет выжить, нужно зарабатывать.
Победа в матче Лиги чемпионов стоит 1,5 млн евро, ничья 500 тысяч. Сыграл в группе – еще 16 миллионов. ЦСКА и "Спартак" молодцы, сделали задел на будущее. Есть русская пословица "нельзя быть немножко беременной". Раз играем с европейцами, надо забыть о лимите и разговорах, что в России нет хороших футболистов.
Кстати, они появляются. Аршавин же вырос и Кержаков. Сейчас – братья Миранчуки, Головин. Это что, не русские ребята? Периодически они будут вырастать – но как часто, вот в чем вопрос.
Путин сделал замечание Фурсенко о количестве легионеров. Но почему он не сделал замечание своему правительству: "Где поддержка детско-юношеского футбола?" Ноги же оттуда растут. А клуб – это ножницы: с одной стороны, нужно зарабатывать деньги, играя в европейских турнирах, с другой – готовить футболистов. И как это сделать?
Правительство, взгляните на зарплату детского тренера и условия его работы! В регионах получают по 8-12 тысяч, и это дополнительный заработок, надо же как-то сводить концы с концами. Поэтому тренеры так и относятся к своим обязанностям. Важно создать условия для развития детско-юношеских команд – нужна государственная поддержка, а ее нет. Помогите, а уже потом спрашивайте: "Почему так мало русских игроков?".
Худо-бедно в хоккее система подготовки работает, хотя тоже есть проблемы. Но в футболе ее просто нет. РФС не может все настроить, это общественная организация. Должно помочь государство", - цитирует Орлова "Чемпионат".
У нас 11 новых стадионов и баз для сборных – создайте на их основе футбольные центры! Соберите там лучших тренеров и игроков из региона – по всей стране появятся академии. Нужно использовать этот шанс, ведь дети – будущее нашей жизни", – написал Орлов в своей колонке.
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