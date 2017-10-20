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УЕФА поздравил Дмитрия Аленичева с 45-летием

УЕФА поздравил с днем рождения главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева.

"Сегодня исполняется 45 лет Дмитрию Аленичеву - первому российскому футболисту, который выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов!" - говорится в твиттере УЕФА.
Теги: Аленичев
Сегодня, 16:04
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