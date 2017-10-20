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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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16:37
Аркадий Дворкович: график подготовки построен таким образом, чтобы сборная вышла на пик формы к ЧМ (1)
Аркадий Дворкович: график подготовки построен таким образом, чтобы сборная вышла на пик формы к ЧМ (1)
15:59
Геннадий Орлов: станет по два легионера в команде – народ пойдет на это смотреть? Сомневаюсь (10)
Геннадий Орлов: станет по два легионера в команде – народ пойдет на это смотреть? Сомневаюсь (10)
10:47
Валерий Рейнгольд: если бы не травмы у "Спартака", "Ливерпуль" был бы бит, как была бита "Севилья" (45)
Валерий Рейнгольд: если бы не травмы у "Спартака", "Ливерпуль" был бы бит, как была бита "Севилья" (45)
05:38
Соломон Кверквелия: было предложение выступать за сборную России, но изначально понимал, что должен играть за Грузию (7)
Соломон Кверквелия: было предложение выступать за сборную России, но изначально понимал, что должен играть за Грузию (7)
"Спартак" в молодежном первенстве сыграл вничью с "Амкаром"
"Спартак" продлил беспроигрышную серию в российском молодёжном первенстве.
Молодежное первенство
14 тур
"Спартак" - "Амкар" 1:1
Гол: Прошляков, 90+1 - Фаррахов, 22
"Спартак": Аверкиев, Актисов, Миронов, Петрунин (Лопатин, 71), Воропаев, Володкин (Цыганков, 46), Орехов (Мазуров, 66), Бакаев, Калачевский (Пацев, 81), Игнатов, Прошляков
"Амкар": Седов, Мельников, Мосунов, Бурков, Аушев, Алейников, Смецкой, Филиппов, Фаррахов, Гооге, Милович
Молодежное первенство
14 тур
"Спартак" - "Амкар" 1:1
Гол: Прошляков, 90+1 - Фаррахов, 22
"Спартак": Аверкиев, Актисов, Миронов, Петрунин (Лопатин, 71), Воропаев, Володкин (Цыганков, 46), Орехов (Мазуров, 66), Бакаев, Калачевский (Пацев, 81), Игнатов, Прошляков
"Амкар": Седов, Мельников, Мосунов, Бурков, Аушев, Алейников, Смецкой, Филиппов, Фаррахов, Гооге, Милович
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