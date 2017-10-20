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"Спартак" в молодежном первенстве сыграл вничью с "Амкаром"

"Спартак" продлил беспроигрышную серию в российском молодёжном первенстве.

Молодежное первенство

14 тур

"Спартак" - "Амкар" 1:1

Гол: Прошляков, 90+1 - Фаррахов, 22

"Спартак": Аверкиев, Актисов, Миронов, Петрунин (Лопатин, 71), Воропаев, Володкин (Цыганков, 46), Орехов (Мазуров, 66), Бакаев, Калачевский (Пацев, 81), Игнатов, Прошляков

"Амкар": Седов, Мельников, Мосунов, Бурков, Аушев, Алейников, Смецкой, Филиппов, Фаррахов, Гооге, Милович
Теги: Спартак Амкар
Сегодня, 16:11
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
А в рамке результатов обозначен счет 0-1. Зачем так расстраивать болельщиков.
Регистрация: 20.03.2014
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