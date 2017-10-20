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Криштиану Роналду будет признан лучшим игроком года в мире по версии ФИФА

Форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду будет признан лучшим футболистом года в мире по версии ФИФА, сообщает Marca.

Напомним, помимо него на эту премию были номинированы Лионель Месси и Неймар.

Церемония вручения наград ФИФА в нынешнем году состоится 23 октября в Лондоне.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 16:14
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