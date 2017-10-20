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Криштиану Роналду оплатил медицинскую помощь 370 пострадавшим от пожаров в Португалии и Испании

Форвард "Реала" Криштиану Роналду оказал помощь пострадавшим во время пожара в Испании и Португалии, сообщает CM Jornal.

Португалец оплатил необходимую медицинскую помощь 370 пострадавшим.

В результате пожаров на границе Испании и Португалии погибли 45 человек.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 17:41
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№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 17:53) #
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Хотелось бы прочесть подобные заметки про игроков из РФПЛ.
Регистрация: 20.03.2017
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