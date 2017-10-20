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СМИ: "Спартак" зимой попробует купить Даниэоле Ругани

"СпартаК" зимой предпримет еще одну попытку заполучить защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани, сообщает ФАН.

Туринский клуб хочет выручить с продажи своего порядка 25 млн евро, в то время как действующие чемпионы могут заплатить не более 18.

Напомним, в минувшее окно клубы уже общались на предмет возможного перехода, однако тогда речь шла об аренде. В текущем сезоне Ругани принял участие в пяти матчах серии А.
Теги: Ругани Спартак Ювентус Трансферы
Сегодня, 17:17
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№1 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
По итогам выступления в розыгрыше Лиги Европы-2016/17 "Зенит" заработал 8 миллионов 141 тысячу 422 евро, информирует пресс-служба УЕФА. В минувшем сезоне сине-бело-голубые выиграли в шести из восьми матчей, проведенных на турнире. Петербуржцы дошли до стадии 1/16 финала, где уступили "Андерлехту".

Другой российский клуб – "Краснодар" заработал 7 миллионов 223 тысячи 467 евро. "Быки" вышли в 1/8 финала Лиги Европы, где проиграли "Сельте".


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
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