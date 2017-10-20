Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:26
Вячеслав Мельников: если бы лимита не было, "Зенит" играл бы практически одними иностранцами (2)
Вячеслав Мельников: если бы лимита не было, "Зенит" играл бы практически одними иностранцами (2)
18:02
Борис Игнатьев: ЦСКА не позволят упасть вниз лицом, ничья с "Краснодаром" - далеко не худший исход для "Локо", а ничья со "Спартаком" - хороший результат для "Амкара" (1)
Борис Игнатьев: ЦСКА не позволят упасть вниз лицом, ничья с "Краснодаром" - далеко не худший исход для "Локо", а ничья со "Спартаком" - хороший результат для "Амкара" (1)
17:41
Криштиану Роналду оплатил медицинскую помощь 370 пострадавшим от пожаров в Португалии и Испании (1)
Криштиану Роналду оплатил медицинскую помощь 370 пострадавшим от пожаров в Португалии и Испании (1)
16:37
Аркадий Дворкович: график подготовки построен таким образом, чтобы сборная вышла на пик формы к ЧМ (1)
Аркадий Дворкович: график подготовки построен таким образом, чтобы сборная вышла на пик формы к ЧМ (1)
15:59
Геннадий Орлов: станет по два легионера в команде – народ пойдет на это смотреть? Сомневаюсь (13)
Геннадий Орлов: станет по два легионера в команде – народ пойдет на это смотреть? Сомневаюсь (13)
10:47
Валерий Рейнгольд: если бы не травмы у "Спартака", "Ливерпуль" был бы бит, как была бита "Севилья" (45)
Валерий Рейнгольд: если бы не травмы у "Спартака", "Ливерпуль" был бы бит, как была бита "Севилья" (45)
Борис Игнатьев: ЦСКА не позволят упасть вниз лицом, ничья с "Краснодаром" - далеко не худший исход для "Локо", а ничья со "Спартаком" - хороший результат для "Амкара"
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями от 14-го тура чемпионата РФПЛ.
- Центральные игры тура — это ЦСКА - «Зенит» и «Локомотив» - «Краснодар». Ведь именно эти команды сейчас борются за самые высокие места, - сказал Игнатьев. - Особняком, конечно же, все равно стоит противостояние ЦСКА и «Зенита»: это культовый матч. Он будет во многом предопределять положение «Зенита» в ближайшей перспективе. Если ЦСКА не одолеет своего соперника, то петербургская команда уйдет в отрыв. Расклад таков, что у армейцев после поражения от «Базеля» в Лиге чемпионов далеко не праздничное настроение. Отсюда два варианта: либо они найдут запас сил и эмоций для того, чтобы исправить ситуацию, либо отстанут в дальнейшем продвижении. Конечно, матч будет очень принципиальным. А раз так, то здесь нас ожидают серьезные всплески игры как в одну, так и в другую сторону.
Опять же ЦСКА оступился в матче с «Базелем». И далеко не случайно. По ходу встречи было видно, что они не могут найти аргументы, которые можно предъявить сопернику. И оппонент был сильнее. Вообще же у ЦСКА не бывает безнадеги. Тут опытные футболисты и руководители. Они не позволят команде упасть вниз лицом.
- «Локомотив» и «Краснодар» потерпели поражения в предыдущем туре. Этот факт, наверное, делает противостояние особенно острым?
- Да, «Краснодар» наступает на пятки и ЦСКА, и «Локомотиву». Но южане проиграли в трех турах подряд, и, конечно же, «Краснодар» будет делать все возможное, чтобы одолеть команду Юрия Семина. И для того, чтобы улучшить свое турнирное положение, и для того, чтобы поднять себе настроение и реабилитироваться перед болельщиками. «Локо» сейчас достаточно надежно действует, знает, как играть на очки. В прошедшем матче Лиги Европы с «Шерифом» не получилась атака, и думаю, что опытный предводитель Семин обязательно подправит данную ситуацию, но при всем при том, если даже будет ничейный результат, то это далеко не худший исход для «Локомотива».
- Как должен сыграть с упертым и неуступчивым «Амкаром» «Спартак», который несколько дней назад праздновал триумф в матче Лиги чемпионов с «Севильей»?
- Да, сейчас команда Гаджи Гаджиева набрала ход, приобрела уверенность и физические кондиции. Как показывает практика, обыграть эту команду непросто. С другой стороны, учитывая, что «Спартак» сейчас в хорошем игровом состоянии и получили положительные эмоции в Лиге чемпионов, «Амкар» ждет очень трудный матч.
Спартаковцы сейчас в такой же форме, как в тот момент, когда они завоевали золотые медали. Обыграв 5:1 «Севилью», они повернули к себе лицом даже тех болельщиков, которые были с ними непостоянно. В этой связи, думаю, на матче с «Амкаром» будет много зрителей. И это придаст красно-белым уверенности в своих начинаниях.
- То есть «Спартак» должен выиграть?
- Думаю, для «Амкара» в данной ситуации хороший результат — ничья.
- Центральные игры тура — это ЦСКА - «Зенит» и «Локомотив» - «Краснодар». Ведь именно эти команды сейчас борются за самые высокие места, - сказал Игнатьев. - Особняком, конечно же, все равно стоит противостояние ЦСКА и «Зенита»: это культовый матч. Он будет во многом предопределять положение «Зенита» в ближайшей перспективе. Если ЦСКА не одолеет своего соперника, то петербургская команда уйдет в отрыв. Расклад таков, что у армейцев после поражения от «Базеля» в Лиге чемпионов далеко не праздничное настроение. Отсюда два варианта: либо они найдут запас сил и эмоций для того, чтобы исправить ситуацию, либо отстанут в дальнейшем продвижении. Конечно, матч будет очень принципиальным. А раз так, то здесь нас ожидают серьезные всплески игры как в одну, так и в другую сторону.
Опять же ЦСКА оступился в матче с «Базелем». И далеко не случайно. По ходу встречи было видно, что они не могут найти аргументы, которые можно предъявить сопернику. И оппонент был сильнее. Вообще же у ЦСКА не бывает безнадеги. Тут опытные футболисты и руководители. Они не позволят команде упасть вниз лицом.
- «Локомотив» и «Краснодар» потерпели поражения в предыдущем туре. Этот факт, наверное, делает противостояние особенно острым?
- Да, «Краснодар» наступает на пятки и ЦСКА, и «Локомотиву». Но южане проиграли в трех турах подряд, и, конечно же, «Краснодар» будет делать все возможное, чтобы одолеть команду Юрия Семина. И для того, чтобы улучшить свое турнирное положение, и для того, чтобы поднять себе настроение и реабилитироваться перед болельщиками. «Локо» сейчас достаточно надежно действует, знает, как играть на очки. В прошедшем матче Лиги Европы с «Шерифом» не получилась атака, и думаю, что опытный предводитель Семин обязательно подправит данную ситуацию, но при всем при том, если даже будет ничейный результат, то это далеко не худший исход для «Локомотива».
- Как должен сыграть с упертым и неуступчивым «Амкаром» «Спартак», который несколько дней назад праздновал триумф в матче Лиги чемпионов с «Севильей»?
- Да, сейчас команда Гаджи Гаджиева набрала ход, приобрела уверенность и физические кондиции. Как показывает практика, обыграть эту команду непросто. С другой стороны, учитывая, что «Спартак» сейчас в хорошем игровом состоянии и получили положительные эмоции в Лиге чемпионов, «Амкар» ждет очень трудный матч.
Спартаковцы сейчас в такой же форме, как в тот момент, когда они завоевали золотые медали. Обыграв 5:1 «Севилью», они повернули к себе лицом даже тех болельщиков, которые были с ними непостоянно. В этой связи, думаю, на матче с «Амкаром» будет много зрителей. И это придаст красно-белым уверенности в своих начинаниях.
- То есть «Спартак» должен выиграть?
- Думаю, для «Амкара» в данной ситуации хороший результат — ничья.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.