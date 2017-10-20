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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Массимо Каррера: проигрышу ЦСКА "Базелю" я не радовался
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о матчах конкурентов по РФПЛ в еврокубках.
"Не обращаем внимание на соперников по чемпионату, а смотрим на себя. Я стараюсь максимально уделять внимание "Спартаку", а остальное меня не касается. Наша цель максимально отдаваться своему делу. Это не значит, что я желаю кому-то чего-то плохого.
Мне все равно, кто и как играет. Жалко только, что у российского клуба что-то не получается в Европе.
Я не радовался тому, что ЦСКА проиграл «Базелю» в Лиге чемпионов", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
"Не обращаем внимание на соперников по чемпионату, а смотрим на себя. Я стараюсь максимально уделять внимание "Спартаку", а остальное меня не касается. Наша цель максимально отдаваться своему делу. Это не значит, что я желаю кому-то чего-то плохого.
Мне все равно, кто и как играет. Жалко только, что у российского клуба что-то не получается в Европе.
Я не радовался тому, что ЦСКА проиграл «Базелю» в Лиге чемпионов", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
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