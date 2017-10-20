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Массимо Каррера: проигрышу ЦСКА "Базелю" я не радовался

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о матчах конкурентов по РФПЛ в еврокубках.

"Не обращаем внимание на соперников по чемпионату, а смотрим на себя. Я стараюсь максимально уделять внимание "Спартаку", а остальное меня не касается. Наша цель максимально отдаваться своему делу. Это не значит, что я желаю кому-то чего-то плохого.

Мне все равно, кто и как играет. Жалко только, что у российского клуба что-то не получается в Европе.

Я не радовался тому, что ЦСКА проиграл «Базелю» в Лиге чемпионов", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера ЦСКА Спартак Базель
Сегодня, 19:43
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№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 19:45) #
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Болеет за:
«Локомотив»
а я радовался победе Спартака над испанцами.


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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