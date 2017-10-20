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"Зенит" поднялся в клубном рейтинге УЕФА на 16-е место

Вышел обновленный клубный рейтинг УЕФА.

"Зенит" поднялся на 2 строчки в клубном рейтинге УЕФА. Питерцы обогнали "Байер" и "Шахтер" и теперь занимают 16-ю позицию в рейтинге лучших команд Европы.

Напомним, рейтинг влияет на посев при жеребьевке еврокубков

"Зенит" поднялся в клубном рейтинге УЕФА на 16-е место
Теги: Зенит
Сегодня, 20:47
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21
(6)
№21 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 21:36) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Зенит" поднялся на 2 строчки в клубном рейтинге УЕФА.(с)


За это время акции блясинга на Невском взлетели на 200% )))
"Газпром и блясинг- мы сосем, а вам не дано..."
Регистрация: 29.08.2010
№20 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:36) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dryhnozaurus
Ну и плюс, что справедливо указано в теле новости - это влияет на жеребьевку)


Единственное полезное казалось бы заключение. Однако ... какой смысл в более легком варианте жребия, если один хер придется бодаться с грандами, если есть желание выйграть турнир? Ну только если только пройти подальше и заработать денег.
Но мне то на это покласть, у нас и так вроде бочка почти что бездонная, судя по движению.
Как то так. А на самолюбие я давно поклал, гораздо интереснее сами игры и победы.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№19 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:31) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Blessing
Ну, я же не предполагал, что они частые посетители букмейкерских контор???


Да ладно, завиляла.
Регистрация: 6.10.2009
№18 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 21:29) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Skyline
Цитата: Mitrich
Да х-ня все эти рейтинги. Кому от них легче? На каком месте Тульский Арсенал?????

ну этот рейтинг показывает как выступают в европе. а обсеры бывают и у барсы и у реала.
так что тут мы вполне солидно выглядим

Ну и плюс, что справедливо указано в теле новости - это влияет на жеребьевку)
Регистрация: 12.06.2016
№17 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:26) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Mitrich
Да х-ня все эти рейтинги. Кому от них легче? На каком месте Тульский Арсенал?????

ну этот рейтинг показывает как выступают в европе. а обсеры бывают и у барсы и у реала.
так что тут мы вполне солидно выглядим


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№16 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 21:26) #
  • +1
  •  (1)

Низковато, при Аршавине до арсенала помню на 10 были
Регистрация: 4.05.2014
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:26) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Брюзга
Эх, как я завидую болельщикам Севильи, они сейчас живут в предвкушении настоящего праздника, с неминуемо прекрасным хеппи-эндом!!!

Ну, я же не предполагал, что они частые посетители букмейкерских контор??? confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№14 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:24) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Да х-ня все эти рейтинги. Кому от них легче? На каком месте Тульский Арсенал?????


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№13 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 21:23) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Брюзга
Вшивая, лишь бы надристать по-бомжовски.

Шлю.......а за свои слова не отвечает, видимо даже своим дуплом.


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:22) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Алексей2010
у них ни капли радости.

Обратите внимание, господа, образ свинного мышления: только закоренелая, или даже новорожденная свинья, может увидеть в этой новости повод для радости.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№11 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:20) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Blessing
Да, Севилья неплохо приподнялась, не в рейтинге, на ставках.


А перед матчем, что трепала?

Цитата: Blessing
Эх, как я завидую болельщикам Севильи, они сейчас живут в предвкушении настоящего праздника, с неминуемо прекрасным хеппи-эндом!!!

Вшивая, лишь бы надристать по-бомжовски.
Регистрация: 6.10.2009
№10 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:18) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
норм.


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№9 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 21:17) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dryhnozaurus
Зенитовцы, у вас что, родовая травма? Вы не о своем клубе говорите, а о Спартаке.

Если ты о блятьсинге и протекае, так какие они зенитовцы. Тут новость отличная для Зенита,- у них ни капли радости.
А вот Спартак, Спартак...


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:14) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Радагаст
Не знаю где чемпионы, но команда, которую они вынесли, явно повыше Зинаиды стоит

Да, Севилья неплохо приподнялась, не в рейтинге, на ставках.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 21:13) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
Зенитовцы, у вас что, родовая травма? Вы не о своем клубе говорите, а о Спартаке. Вы молодцы, они на этой неделе мегамолодцы. Мы сфальшивили, ну хоть не до конца. Кони вообще выдали - там Карабах(как там - слабейшая команда розыгрыша?) вничью со второй командой рейтинга бегает, а они вообще сливают - но вы про Спартак... У вас реально комплекс неполноценности? У коней и нас таких тараканов нет)
Регистрация: 12.06.2016
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:12) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
а чимпиёны наши где?

91, там до него ЦСКА, Краснодар, Локо, Рубин, Ростов. Вообщем, вместе с Анжи(94). Вообщем, там, где им и положено быть. Вообщем, это для них тоже достижение. Вообщем, мусорный рейтинг у них, как и сказал.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 21:06) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Радагаст
Цитата: utekay
а чимпиёны наши где?

Не знаю где чемпионы, но команда, которую они вынесли, явно повыше Зинаиды стоит smirk

раз в год и палка стреляет)))
Регистрация: 22.08.2007
№4 Написал: pasha Киров (Сегодня, 21:06) #
  • +1
  •  (13)

Цитата: Радагаст
команда, которую они вынесли

Бывает и палка стреляет... От этой победы в шоке все!!! Включая болельщиков Спартака...А рейтинг составляется по итогам выступлений за определенный период..ну скажем stuck_out_tongue_winking_eye лет за шестнадцать...


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№3 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 21:01) #
  • +1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
а чимпиёны наши где?

Не знаю где чемпионы, но команда, которую они вынесли, явно повыше Зинаиды стоит smirk
Регистрация: 4.06.2015
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:00) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
а чимпиёны наши где?

Ну, речь то о рейтинге, значит в мусоре.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:55) #
  • -3
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
а чимпиёны наши где?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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