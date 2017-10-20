"Зенит" поднялся в клубном рейтинге УЕФА на 16-е место

Вышел обновленный клубный рейтинг УЕФА."Зенит" поднялся на 2 строчки в клубном рейтинге УЕФА. Питерцы обогнали "Байер" и "Шахтер" и теперь занимают 16-ю позицию в рейтинге лучших команд Европы.Напомним, рейтинг влияет на посев при жеребьевке еврокубков