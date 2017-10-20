Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Тракай" требует дисквалифицировать Максима Максимова

Литовский "Тракай" подал жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием применить санкции в отношении российского игрока Максима Максимова, выступающего за македонский "Вардар". Об этом ТАСС сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы "Тракая".

"Тракай" не устраивает ситуация, при которой лучший игрок в один момент без предупреждения, без переговоров уезжает в другой клуб, никаких контактов с "Вардаром" не было вообще. Клуб требует выплаты существенной компенсации за переход игрока, дисквалификации Максимова и запрета для "Вардара" регистрировать новых футболистов в течение двух трансферных окон. Странно, что такой солидный клуб, как "Вардар", не осознал, какие риски несет данная сделка", - сказал Прокопец.

"Максимов, приняв желаемое за действительное, думал, что договор с "Тракаем" предполагал возможность одностороннего расторжения контракта. Но такого права на самом деле у него не было. Теперь ему грозит четырехмесячная дисквалификация", - отметил юрист.
Сегодня, 23:15
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.