Кейлор Навас выбыл из строя по причине травмы

Голкипер "Реала" Кейлор Навас из-за травмы приводящей мышцы, полученной на тренировке, пропустит от 10 до 15 дней, сообщает пресс-служба клуба.30-летний вратарь пропустит ближайшие матчи "Реала" в чемпионате Испании против "Эйбара" и "Жироны", а также стартовую игру в Кубке Испании с "Фуэнлабрадой".