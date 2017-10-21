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Кейлор Навас выбыл из строя по причине травмы

Голкипер "Реала" Кейлор Навас из-за травмы приводящей мышцы, полученной на тренировке, пропустит от 10 до 15 дней, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний вратарь пропустит ближайшие матчи "Реала" в чемпионате Испании против "Эйбара" и "Жироны", а также стартовую игру в Кубке Испании с "Фуэнлабрадой".
Теги: Навас Реал
Сегодня, 00:19
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