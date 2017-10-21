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"Эвертон": фанат с ребенком, ударивший футболиста, будет наказан

"Эвертон" прокомментировал эпизод в недавнем матче Лиги Европы с "Лионом" (1:2).

На 64-й минуте встречи рядом с одной из трибун произошла стычка футболистов, и один из болельщиков "Эвертона" с ребенком на руках ударил голкипера Антони Лопеша.

"Мы идентифицировали этого человека. Против него будут предприняты меры. Ему запретят посещение матчей "Эвертона", также клуб зарегистрирует официальное обращение в полицию Мерсисайда", – говорится в заявлении на официальном сайте "Эвертона".

Теги: Эвертон
Сегодня, 07:28
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