"Эвертон": фанат с ребенком, ударивший футболиста, будет наказан

Yep. That's an Everton fan with his child trying to hit a Lyon player. pic.twitter.com/px3PtMTSHm — Ben (@InsideN17) October 19, 2017

"Эвертон" прокомментировал эпизод в недавнем матче Лиги Европы с "Лионом" (1:2).На 64-й минуте встречи рядом с одной из трибун произошла стычка футболистов, и один из болельщиков "Эвертона" с ребенком на руках ударил голкипера Антони Лопеша."Мы идентифицировали этого человека. Против него будут предприняты меры. Ему запретят посещение матчей "Эвертона", также клуб зарегистрирует официальное обращение в полицию Мерсисайда", – говорится в заявлении на официальном сайте "Эвертона".