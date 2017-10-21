Усэйн Болт: надеюсь начать футбольную карьеру в 2018 году

Знаменитый ямайский легкоатлет Усэйн Болт начнет карьеру в футболе в следующем году."После того как я сошел с дистанции, я бы хотел попробовать футбол. Уже многие клубы потянулись ко мне с предложениями.К сожалению, в августе я получил травму подколенного сухожилия. Надеюсь, я смогу сыграть в 2018 году", - цитирует Болта официальный сайт ФИФА.