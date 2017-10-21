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Усэйн Болт: надеюсь начать футбольную карьеру в 2018 году

Знаменитый ямайский легкоатлет Усэйн Болт начнет карьеру в футболе в следующем году.

"После того как я сошел с дистанции, я бы хотел попробовать футбол. Уже многие клубы потянулись ко мне с предложениями.

К сожалению, в августе я получил травму подколенного сухожилия. Надеюсь, я смогу сыграть в 2018 году", - цитирует Болта официальный сайт ФИФА.
Сегодня, 07:32
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№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 08:41) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Да ты пока собирался, ее уже заканчивать нужно.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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