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Массимо Каррера вступил рукопашный поединок с Георгием Джикией (фото)

На тренировке "Спартака" перед матчем 14-го тура чемпионата России с "Амкаром" главный тренер красно-белых Массимо Каррера на глазах журналистов со смехом вступил в рукопашный бой с защитником Георгием Джикией.



Теги: Каррера Спартак Джикия
Сегодня, 08:31
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№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 08:42) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Есть телефон с камерой позвонить?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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