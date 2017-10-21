Массимо Каррера вступил рукопашный поединок с Георгием Джикией (фото)

Накануне матча #СпартакАмкар Массимо Каррера в боевом настроении! ?? pic.twitter.com/2X3aeX98wd — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 20, 2017

На тренировке "Спартака" перед матчем 14-го тура чемпионата России с "Амкаром" главный тренер красно-белых Массимо Каррера на глазах журналистов со смехом вступил в рукопашный бой с защитником Георгием Джикией.