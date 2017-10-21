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Александр Бубнов: "СКА-Хабаровск" и "Уфа" сыграют вничью

Эксперт Александр Бубнов сделал свой прогноз на матч 14-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" - "Уфа".

"Встречаются схожие в стилевом плане команды, хотя класс "Уфы" все-таки повыше, о чем говорит положение в таблице. Не думаю, что гости закроются, они постараются добыть в Хабаровске три очка.

Но на своем поле СКА традиционно выглядит неплохо и также будет стремиться к максимальному результату. Прогноз – 0:0", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов
Сегодня, 08:48
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