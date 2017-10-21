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Гарри Кейн: я бы хотел быть футболистом одного клуба

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн признался, что хотел бы остаться в клубе, несмотря на интерес ряда ведущих европейских команд.

"Я бы хотел быть футболистом одного клуба. Конечно, все зависит от дальнейшего развития коллектива, тренеров и так далее, но я бы сказал, что хочу остаться здесь, поскольку сейчас мы находимся в отличном положении", - передает слова Кейна "Газета.Ru".
Теги: Кейн Тоттенхэм
Сегодня, 08:56
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