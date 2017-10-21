Славен Билич: я не хочу прятаться за кем-то, пусть решает совет директоров

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич прокомментировал поражение в 9-м туре чемпионата Англии от "Брайтона" (0:3)."Я разочарован. Футболисты делали все возможное, но этого оказалось недостаточно. Я должен извиниться перед болельщиками.Не очень здорово проигрывать со счетом 0:3 команде, которую мы планировали обыграть. Главный тренер именно я, и я отвечаю за результат и не хочу прятаться за кем-то. Дальнейшая ситуация зависит от совета директоров", - цитирует Билича BBC.