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Славен Билич: я не хочу прятаться за кем-то, пусть решает совет директоров

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич прокомментировал поражение в 9-м туре чемпионата Англии от "Брайтона" (0:3).

"Я разочарован. Футболисты делали все возможное, но этого оказалось недостаточно. Я должен извиниться перед болельщиками.

Не очень здорово проигрывать со счетом 0:3 команде, которую мы планировали обыграть. Главный тренер именно я, и я отвечаю за результат и не хочу прятаться за кем-то. Дальнейшая ситуация зависит от совета директоров", - цитирует Билича BBC.
Теги: Билич Вест Хэм
Сегодня, 09:02
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