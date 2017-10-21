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Александр Бубнов: "Амкар" не справится с давлением, "Спартак" победит

Известный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 14-го тура чемпионата России "Спартак" - "Амкар".

"Спартак" выступает в роли очевидного фаворита, главным образом, благодаря превосходной группе атаки. После вдохновляющей победы над "Севильей" красно-белые должны иметь игровое преимущество на протяжении большей части матча.

"Амкар" сделает ставку на контригру, но не справится с давлением. Прогноз – 2:0", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Спартак Амкар
Сегодня, 09:31
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