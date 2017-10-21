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Александр Рязанцев не сыграет против "Спартака"

"Амкар" рассказал о том, кто из футболистов не сможет сыграть в матче 14-го тура чемпионата России против "Спартака".

Пермская команда не сможет рассчитывать на Александра Рязанцева, завершающего курс восстановления, а также травмированных Петара Занева, Брауна Форбса и Алексея Гасилина, информирует официальный сайт клуба.
Теги: Амкар
Сегодня, 10:11
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