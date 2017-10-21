Аргентина сыграет с Россией в "Лужниках" и с Нигерией на стадионе "Краснодар"

[SELECCI?N MAYOR] @Argentina ?? agenda dos amistosos en Rusia para el mes pr?ximo: ante el local y frente a Nigeria https://t.co/JhSS6otEUB pic.twitter.com/B2g65TCe7n — Selecci?n Argentina (@Argentina) October 21, 2017

Товарищеский матч между сборными России и Аргентины пройдет 11 ноября на стадионе "Лужники" в Москве, сообщила пресс-служба ассоциации футбола Аргентины.Через три дня подопечные Хорхе Сампаоли проведут товарищеский матч с командой Нигерии. Встреча состоится на стадионе "Краснодар".