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Аргентина сыграет с Россией в "Лужниках" и с Нигерией на стадионе "Краснодар"

Товарищеский матч между сборными России и Аргентины пройдет 11 ноября на стадионе "Лужники" в Москве, сообщила пресс-служба ассоциации футбола Аргентины.

Через три дня подопечные Хорхе Сампаоли проведут товарищеский матч с командой Нигерии. Встреча состоится на стадионе "Краснодар".

Теги: Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 10:19
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3
(1)
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:24) #
  • +5
  •  (7)

Цитата: lisenok
Странно как-то!


А чего странного?
Они уже здесь будут - это раз.
В составе сборной, насколько я понимаю, в основном игроки, играющие в Европе - это два.
Обкатка пребывания в России за полгода до ЧМ - это три.
Очень грамотное решение...
Регистрация: 26.01.2007
№2 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 11:14) #
  • -2
  •  (4)

дома в Аргентине нигерийцы нах никому не интересны.


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№1 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 10:29) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
АРГЕНТИНА СЫГРАЕТ С НИГЕРИЕЙ НА СТАДИОНЕ "КРАСНОДАР"

Странно как-то!
Регистрация: 21.08.2012
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