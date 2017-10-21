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Анонс 19-го тура ФНЛ

В выходные подходит к концу первый круг в ФНЛ рядом отличных матчей. Rusfootball.info представляет самые интересные матчи первого дивизиона.









Балтика – Динамо СПб

К концу первого круга в питерском «Динамо» все-таки рассказали о планах на чемпионат. Александр Точилин отверг планы бороться за прямые путевки в элиту, а вот на борьбу за стыковые матчи подписался. Завершать лучший старт в российской истории «Динамо» предстоит в Калининграде. Местная «Балтика» с одним из лучших составов лиги оказалась не самой стабильной командой. Непонятные потери очков с аутсайдерами пока оставляют калининградцев за бортом даже стыковых игр. Тем не менее дома «Балтика» не проигрывала с середины августа. Поэтому в этом равном противостоянии калининградцы все же фавориты.

Енисей – Шинник

15 матчей подряд не проигрывает «Енисей» с учетом Кубка России. В предыдущем туре красноярцам повезло с реализацией стандартных положений. «Шинник» тоже набрал ход, но таких уверенных побед не одерживает. В гостях ярославцам будет тяжко. «Енисей» в своем манеже даже не дает зацепиться за ничью. Александру Побегалову стоит выйти на матч в своем фирменном костюме, который приносит только победы. Красноярск – сейчас безоговорочный лидер ФНЛ. В таком темпе можно зарезервировать путевку в РФПЛ уже к концу осени.

Кубань – Крылья Советов

Краснодарцы отдалились на три очка от зоны вылета после разгромной победы над «Олимпийцем». Евгений Калешин заговорил, что ФНЛ вообще не место для «Кубани». Понятен замысел приподнять настроение игрокам, но нынешняя игра – это пока уровень только первого дивизиона. Краснодарцы дома играют ужасно по осени, а тут прилетает один из лидеров лиги – «Крылья Советов». В последних турах самарцы немного хандрят, теряя очки с аутсайдерами. Для Калешина это отличная проверка показать, что «Кубань» на деле не уровень ФНЛ.

Тамбов в кризисе

Еще одна команда с большими амбициями и подобающем составом – это «Тамбов». Основная проблема команды – это по-прежнему серии неудач, которые настигают временами команду. Сейчас именно тот период. Необъяснимое поражение от «Тюмени». Выходить из кризиса можно и нужно с «Сибирью». Новосибирцы пребывают в точно таком же положении.

Павлов в Роторе

«Ротор» не дотерпел до конца первого круга и сменил главного тренера. Валерий Есипов снова недоработал до конца турнира. В прошлом году увольнение из «Тамбова», сейчас «Ротор». Спасать легендарный клуб будет Сергей Павлов. С таким специалистом как бы случайно не выиграть первый дивизион, как это было в его предыдущих клубах. Павлов в прошлом году работал в Туле, но был уволен посреди сезона. Вероятно, под такого тренера зимой будет произведена контрольная закупка на трансферном рынке. А в эту субботу предстоит матч с «Томью».

Первый гол Мамтова

Главный бомбардир первой лиги последних лет в конце августа вернулся в ФНЛ. В «Оренбурге» ему сразу отвели место основного форварда. Только ждать голов от Хасана пришлось 8 матчей. В Новосибирске Хасан размочил счет забитым голам. Продолжить серию есть возможность в игре с курским «Авангардом». Оренбуржцы набрали хороший ход и терять очки с командами нижней половины таблицы будет преступлением.

19-й тур ФНЛ

Анонс 19-го тура ФНЛ
Теги: Аленичев Енисей Крылья Советов
Сегодня, 10:20
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