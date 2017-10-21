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"СКА-Хабаровск" и "Уфа" определились с составами

Стали известны стартовые составы "СКА-Хабаровск" и "Уфы" на матч 14-го тура РФПЛ.

"СКА-Хабаровcк": Довбня, Эдиев, Баляйкин, Димидко, Никифоров, Казанков, Наваловский, Савичев, Дедечко, Карасев, Маркович.

"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Сысуев, Игбун.
Теги: СКА-Хабаровск Уфа
Сегодня, 10:24
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